América oficializa el fichaje del francés Allan Saint-Maximin

Ciudad de México.- El América oficializó este martes el fichaje del delantero francés Allan Saint-Maximin para el torneo Apertura 2025 de México.

Saint-Maximin, de 28 años, desembarca en la Liga MX procedente del Fenerbahce de Turquía donde jugó a préstamo la pasada temporada. Su ficha pertenecía al club saudí Al Ahli.

El atacante llegó a la capital mexicana el pasado fin de semana para completar el reconocimiento y después tuvo que salir del país hacia Estados Unidos para tramitar un permiso de trabajo que ya obtuvo. Se entrenó este martes a la par de sus compañeros y podría debutar el sábado cuando las Águilas enfrenten a Tigres por la quinta fecha del Apertura.

"Cuando pensé en el siguiente paso de mi carrera quería que fuera algo especial. Una ciudad llena de vida, un club lleno de historia y aficionados con mucha pasión", escribió Saint-Maximin en sus redes sociales. "El América me dio esa oportunidad de vivir en un lugar que respira el juego con amor e intensidad. Esta no era sólo una oportunidad, era la correcta".

América, el equipo más laureado en México con 16 títulos, no reveló los datos económicos del acuerdo ni la duración del mismo.

Las Águilas vienen de perder la final del torneo pasado ante Toluca , esfumándose su sueño por alcanzar un tricampeonato. Después de eso, el equipo dirigido por el brasileño André Jardine perdió el Campeón de Campeones ante los mismos Diablos Rojos y quedó eliminado en la primera fase de Leagues Cup.

Se trata del cuarto fichaje del América para el Apertura, el primero que llega procedente del extranjero.

Saint-Maximin es el segundo jugador francés en jugar para las Águilas y el primero desde Jeremy Menez, quien se coronó campeón en el Apertura 2018.

El delantero juega como extremo por izquierda y competirá por el puesto con el seleccionado uruguayo Brian Rodríguez, quien está en el último año de su contrato y no ha renovado con el equipo.

Saint-Maximin, quien fue parte de selecciones juveniles de Francia, debutó con el Saint-Etienne de su país, luego jugó con Mónaco y Niza y en 2019 saltó al Newcastle de la Liga Premier, donde cumplió cuatro temporadas.