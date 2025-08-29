América castigado: Partido contra Pachuca sin público por bloqueo vial ilegal

Ciudad de México.- La Alcaldía Benito Juárez dio a conocer que el partido entre el Club América y Pachuca de la Liga MX, programado para este sábado 30 de agosto a las 9:00 de la noche en el Estadio Ciudad de los Deportes, deberá realizarse a puerta cerrada.

Lo anterior, debido a que personal de seguridad del Club América se extralimitó en sus facultades al cerrar la calle de Indiana, colonia Ciudad de los Deportes, afectando a los residentes de las inmediaciones del estadio y, en especial, a una vecina a la que le impidieron el paso cuando requería de una atención médica.

Personal policiaco intervino para auxiliar y se vio obligado a liberar la vialidad, conforme lo establece el “Operativo Ladrillera”, que determina claramente los cierres y aperturas de vialidades con base en los aforos al estadio.

En tanto el Club América no demuestre que su personal o la empresa que presta los servicios de seguridad, están debidamente capacitados y acreditados, no se podrán realizar los eventos a puerta abierta.

"La Alcaldía Benito Juárez antepone en cualquier evento público el orden y la seguridad en favor de nuestros vecinos y visitantes, ese es nuestro centro de actuar como gobierno y nada ni nadie puede violentar dichos preceptos", se lee en un comunicado.