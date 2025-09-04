Amari Cooper anuncia su retiro nueve días después de firmar con Raiders

Henderson.- El receptor abierto Amari Cooper, cinco veces seleccionado para el Pro Bowl, se retiró el jueves, poco más de una semana después de firmar un contrato de un año para regresar a los Raiders de Las Vegas.

El coordinador ofensivo de los Raiders, Chip Kelly, comentó que Cooper llamó al entrenador Pete Carroll el jueves por la mañana y le dio la noticia.

“Es desafortunado porque pienso muy bien de él”, expresó Kelly. “Creo que es un gran jugador de fútbol americano. Ha tenido una gran carrera en la NFL, pero él sabe en su corazón lo que quiere hacer, así que le deseo lo mejor. Siempre he sido un gran admirador suyo”.

Cooper, de 31 años, jugó diez temporadas para cuatro equipos y terminó con 711 recepciones para 10.033 yardas y 64 touchdowns.

Fue seleccionado en el cuarto lugar del draft de 2015 por los entonces Raiders de Oakland.

Cooper jugó para los Raiders hasta que fue traspasado a Dallas en octubre de 2018 a cambio de una selección de primera ronda. Superó las 1.000 yardas de recepción en siete ocasiones, la más reciente hace dos años para Cleveland, cuando tuvo 72 recepciones para 1.250 yardas y cinco touchdowns.

La temporada pasada tuvo 44 recepciones para 547 yardas y cuatro touchdowns con los Browns y los Bills de Buffalo.

Cuando se reunió con los reporteros la semana pasada, Cooper manifestó que quería demostrar que seguía siendo uno de los mejores receptores de la liga.

“Confíen en mí, todavía tengo energía”, afirmó Cooper en ese momento. “Sentí que esta era la oportunidad para demostrarlo”.

Aun estaba por verse como Cooper podría ayudar a la ofensiva.

“Amari ha hecho un buen trabajo hasta ahora”, señaló Carroll el miércoles. "Solo queremos pasar por algunas prácticas más. Simplemente no hemos tenido tanto tiempo todavía”.

Kelly comentó que los entrenadores aún estaban finalizando su plan sobre cómo usarán a sus receptores en el partido inaugural de la temporada el domingo en Nueva Inglaterra.

“No habíamos tomado ninguna decisión final sobre si (Cooper) iba a jugar en el primer partido”, dijo Kelly. “Estaba entrenando con nosotros y tuvo repeticiones. De todos modos, no haces tu lista habitual de 48 jugadores hasta el sábado, así que no habíamos tenido ninguna plática al respecto”.