Amaga Ollamani Grupo con emprender acciones legales por suspensión al Azulcrema

Ciudad de México.- Ollamani Grupo, a través del Estadio Banorte, emitió un comunicado ante la sanción que obtuvo el Club América de jugar a puerta cerrada el sábado ante Pachuca en el "Estadio Azulcrema".

"Lamentamos que la Alcaldía Benito Juárez pretenda afectar a la afición del futbol mexicano e impedir que asistan al partido entre Club América y Club Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes. Su disposición para obligar a los equipos a jugar a 'puerta cerrada' señala que ayer hubo, durante un partido del equipo femenil, 'extralimitaciones del personal de seguridad del América' al 'cerrar la calle de Indiana'. Al respecto informamos que: i) Club América no tiene personal de seguridad. ii) Quienes cerraron la calle fueron policías de la CDMX. iii) Esto lo hicieron dado el plan de seguridad de la propia Alcaldía", indica el reporte.

Ollamani Grupo señaló que espera que la autoridad local rectifique un acto arbitrario. "De afectar a la afición, nos reservamos el derecho de emprender acciones legales", agregó.

Grupo Ollamani es una sociedad anónima bursátil (S.A.B.) mexicana dedicada al deporte y el entretenimiento, fundada el 31 de enero de 2024 a partir de una escisión de Grupo Televisa. El Club América es de sus principales subsidiarias.

América castigado: Partido contra Pachuca sin público por bloqueo vial ilegal

Fue este viernes cuando la Alcaldía Benito Juárez dio a conocer que el partido entre el Club América y Pachuca de la Liga MX, programado para este sábado 30 de agosto a las 9:00 de la noche en el Estadio Ciudad de los Deportes, deberá realizarse a puerta cerrada.

Lo anterior, debido a que personal de seguridad del Club América se extralimitó en sus facultades al cerrar la calle de Indiana, colonia Ciudad de los Deportes, afectando a los residentes de las inmediaciones del estadio y, en especial, a una vecina a la que le impidieron el paso cuando requería de una atención médica.

Personal policiaco intervino para auxiliar y se vio obligado a liberar la vialidad, conforme lo establece el “Operativo Ladrillera”, que determina claramente los cierres y aperturas de vialidades con base en los aforos al estadio.

En tanto el Club América no demuestre que su personal o la empresa que presta los servicios de seguridad, están debidamente capacitados y acreditados, no se podrán realizar los eventos a puerta abierta.

"La Alcaldía Benito Juárez antepone en cualquier evento público el orden y la seguridad en favor de nuestros vecinos y visitantes, ese es nuestro centro de actuar como gobierno y nada ni nadie puede violentar dichos preceptos", se lee en un comunicado.