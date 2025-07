Álvaro Carreras es presentado con el Real Madrid

Madrid.– Álvaro Carreras fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Madrid en un acto cargado de emoción celebrado en Valdebebas. Con el número 18 en la espalda y una sonrisa que no pudo ocultar, el lateral firmó un contrato por seis temporadas tras cerrarse su fichaje por 58 millones de dólares.

“Salí siendo un niño y regreso como un hombre”, expresó Carreras ante los medios, visiblemente conmovido. “Es un orgullo vestir nuevamente esta camiseta. Volver a casa lo es todo para mí. Hoy es, sin duda, el día más feliz de mi vida. Estoy listo para este nuevo desafío. Se cierra una etapa con el Benfica, pero se abre una puerta enorme”, añadió.

Durante la presentación, el momento más emotivo fue protagonizado por su madre, que no contuvo las lágrimas al ver a su hijo realizar el sueño por el que tanto luchó desde pequeño.

El defensor español también tuvo palabras de agradecimiento para el Benfica, club que lo acogió en su desarrollo profesional. “Les estoy eternamente agradecido. Me trataron increíble y no tengo nada que reprocharles”, comentó. Reconoció además que su llegada al Madrid no fue sencilla: “Fue un proceso largo, pero me mantuve enfocado en el Benfica”.

Carreras señaló que ya ha conversado con Xabi Alonso, aunque prefirió no compartir detalles de esa charla. En cuanto a su estilo de juego, se definió como un lateral que disfruta tener el balón, con vocación ofensiva pero comprometido defensivamente. “Daré todo cada día que me ponga esta camiseta”, prometió.

Quienes han trabajado con él destacan su equilibrio en el campo y una actitud ejemplar. Al cerrar su presentación, se despidió con una gran sonrisa, orgulloso de volver al club donde se formó. Incluso Roberto Carlos, ídolo del madridismo y referente en su posición, lo recibió esta mañana como parte del club blanco.