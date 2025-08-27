Álvarez y Valdez ayudan a que Astros venzan a Rockies

Houston.- El cubano Yordan Álvarez conectó un jonrón por primera vez desde que se recuperó de una fractura en la mano derecha, para guiar el miércoles al dominicano Framber Valdez y los Astros de Houston hacia un triunfo de 4-0 ante los Rockies de Colorado.

Álvarez bateó un cuadrangular de dos carreras contra el dominicano Angel Chivilli en la octava entrada, su cuarto jonrón de la campaña. El toletero fue activado de la lista de lesionados de 60 días el martes y se fue de 2-0 con dos bases por bolas en el juego que marcó su regreso.

Valdez (12-7) permitió tres hits —todos sencillos— en siete entradas. El zurdo ponchó a cinco y otorgó dos bases por bolas.

Cam Smith también conectó un cuadrangular por Houston, que se mantuvo un juego y medio por delante de Seattle en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana.

Colorado desperdició una destacada actuación del novato derecho Chase Dollander (2-11), quien igualó su récord personal con siete ponches en seis entradas, durante las que toleró una carrera.

El dominicano Jesús Sánchez conectó un sencillo impulsor por Houston en la primera entrada, y Smith abrió la séptima con su primer jonrón desde el 28 de junio. Fue el octavo cuadrangular de Smith en la temporada.

Houston jugó sin el manager boricua Joe Espada, debido a una enfermedad. El coach de banca Omar López se dirigió en su ausencia.

Por los Rockies, los venezolanos Ezequiel Tovar de 2-0, Orlando Arcia de 3-0.

Por los Astros, los dominicanos Jeremy Peña de 4-1 con una anotada, Sánchez de 4-2 con una empujada. El cubano Álvarez de 2- 1 con dos anotadas y una producida. El boricua Carlos Correa de 4-0. El hondureño Mauricio Dubón de 3-1. El mexicano César Salazar de 2-0.