Alista Rodri regreso con el Manchester City

Manchester, Inglaterra.- Rodri está disponible para disputar el sábado el partido del Manchester City contra el Tottenham en la Liga Premier. Esto después de recuperarse de un contratiempo por lesión.

El ganador del Balón de Oro 2024 se perdió casi toda la temporada pasada tras romperse el ligamento cruzado anterior y luego sufrió una supuesta lesión en la ingle durante el Mundial de Clubes.

Rodri se perdió el primer partido del City esta campaña en la Liga Premier el fin de semana pasado —una victoria por 4-0 en Wolverhampton— pero el entrenador Pep Guardiola dijo el viernes que el internacional español está listo para jugar contra el Tottenham.

Guardiola también comentó que el delantero inglés Phil Foden regresará después de perderse el partido contra los Wolves por razones de condición física.