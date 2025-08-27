Ciudad Juárez.- El pugilista juarense César Juárez ya vislumbra el arranque de su camino Olímpico con destino final hacia Los Ángeles en 2028.

Con apenas 18 años de edad, forma parte de la carrera de Entrenamiento Deportivo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y tiene en puerta uno de los eventos más importantes de su joven carrera: la edición 2025 del Boxam a celebrarse en Alicante España.

En entrevista para “Net Deportes” de Radio Net 1490, el peso pesado relató como el trayecto que hoy camina arriba de los encordados dio inicio como el simple intento para ponerlo en forma:

“Yo boxeo desde los ocho años. Me metieron mis papás para que bajara de peso y por que querían que me supiera defender. Me quedé en el box cuando empecé a ganar, cuando supe lo que era subirse a un podio y colgarse una medalla. El miedo de subirte al ring se te quita cuando te pegan, por que entiendes que es de dar y recibir”, cuenta César.

Será el próximo mes de octubre cuando el joven peleador viaje a España para enfrentarse con los mejores pugilistas juveniles con el objetivo de llevar el mayor envión posible para finales de año, cuando se llegue la fecha del Campeonato Nacional de Elite en la Ciudad de México.

“Si me veo en los Juegos Olímpicos, si me veo en Los Ángeles para 2028, siento que tengo la edad. No se si me veo profesional, quizás en unos cinco años, sí, pero no estoy seguro. El camino al Nacional es muy difícil, son torneos de tres, cuatro peleas en los que muchas veces peleas con lesiones”, añade el peso completo.

Multimedallista de la Comisión Nacional de la Cultura Física y Deporte, se declaró listo para afrontar al globo terráqueo del boxeo juvenil a partir del próximo 6 de octubre frente a los micrófonos del 1490 de amplitud modulada.

“Es muy diferente por qué el estilo depende mucho de la nacionalidad, en los pesos pesados los más fuertes suelen ser los rusos. Pero no hay rival ni muy grande ni muy pequeño, con todos se tiene que pelear”, concluye el púgil.