Alemania es sorprendida por Eslovaquia

Berlín.- Alemania cayó el jueves como visitante por primera vez en un partido de la eliminatoria para la Copa del Mundo, por 2-0 ante Eslovaquia, lo que puso en peligro inmediato su campaña para llegar al torneo de 2026.

David Hancko y David Strelec aprovecharon errores en la defensa alemana para darle a Eslovaquia —que se clasificó por última vez para la Copa del Mundo en 2010— una ventaja sorpresiva. Alemania no pudo encontrar una manera de superar la defensa eslovaca para volver al encuentro.

Fue un golpe para el entrenador Julian Nagelsmann y su flamante alineación, que incluía al nuevo delantero del Newcastle, Nick Woltemade, en su tercer partido con Alemania, ya Nnamdi Collins, quien debutó como lateral derecho.

Nagelsmann fue crítico con su equipo, del cual dijo que careció de “emotividad” en el campo y de la voluntad de ganar contra un adversario motivado pero desfavorecido. Incluso cuestionó si debería elegir jugadores menos hábiles pero más dedicados.

“Tal vez realmente necesitamos depender menos de la calidad y en su lugar poner a jugadores que simplemente lo den todo, porque eso habría llevado a mejores resultados hoy que si hubieran jugado los mejores”, dijo a la emisora ​​ARD.

Alemania necesita ganar sus cinco partidos restantes para evitar el repechaje, agregó Nagelsmann.

Récords históricos de Caen

Alemania ha jugado en todas las Copas del Mundo desde 1954. Hasta el jueves, solo había perdido tres partidos de eliminatoria mundialista, todos en casa.

La derrota en Eslovaquia marcó también apenas la segunda vez que Alemania perdió un partido de clasificación para la Copa del Mundo por más de un gol. La otra fue una derrota en casa por 5-1 ante Inglaterra en 2001.

Alemania parecía tan confiada en clasificarse desde un grupo sencillo con Eslovaquia, Irlanda del Norte y Luxemburgo que ya había reservado un amistoso para las fechas del repechaje.

El jueves, Alemania anunció un amistoso con Costa de Marfil para marzo de 2026 “en caso de una clasificación directa exitosa para la Copa del Mundo”. La fecha coincide con la repesca para los equipos que quedan en segundo lugar.

Fue el partido inaugural de Alemania en el Grupo A, donde Irlanda del Norte venció 3-1 a Luxemburgo también el jueves.

España se impone con facilidad

España, la monarca de Europa, tomó una ventaja con un gol de Mikel Oyarzabal a los 5 minutos y goleó 3-0 a Bulgaria en el partido inaugural de eliminatoria para ambos equipos. Marc Cucurella y Mikel Merino anotaron para ampliar la ventaja de España.

Ugurcan Cakir aportó una gran atajada en el undécimo minuto de tiempo añadido, para que Turquía preservara un triunfo de 3-2 sobre Georgia en su partido inaugural de la eliminatoria, a pesar de que el delantero Baris Alper Yilmaz fue expulsado apenas cuatro minutos después de su ingreso desde el banquillo.

Inicio perfecto de Holanda queda arruinado

Matty Cash anotó y rescató un empate 1-1 para Polonia, lo que puso fin al inicio perfecto de Holanda en la clasificatoria.

Un cabezazo de Denzel Dumfries tras tiro de esquina había puesto a Holanda en camino a una tercera victoria en tres partidos sin conceder un gol, pero Cash igualó el marcador para Polonia con un fuerte disparo desde el borde del área a los 80.

No todos los equipos han comenzado su eliminatoria para la Copa del Mundo al mismo tiempo debido a los compromisos de la Liga de Naciones a principios de este año.

El delantero del Barcelona Robert Lewandowski regresó a la acción como capitán de Polonia después de dejar brevemente el equipo nacional en junio, durante una disputa con el exentrenador Michal Probierz.

Lituania y Malta empataron 1-1 en el otro partido del Grupo G.

Goleada de Bélgica por 6-0

Bélgica comenzó lentamente contra el pequeño Liechtenstein y solo ganó por 1-0 al descanso, pero convirtió el partido apretado en una goleada de 6-0, incluyendo dos tantos de Youri Tielemans del Aston Villa y uno de Kevin de Bruyne del Napoli.

Gales se colocó en la cima del Grupo J con una victoria por 1-0 sobre Kazajistán, pero ha jugado dos partidos más que Bélgica, que está en tercer lugar.