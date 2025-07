Alcaraz vence a Taylor Fritz y llega a final de Wimbledon

Foto: Associated Press

Londres, Inglaterra Carlos Alcaraz superó el viernes 6-4, 5-7, 6-3, 7-6 (6) a Taylor Fritz en las semifinales y se colocó a una victoria de su tercer campeonato consecutivo de Wimbledon, y su sexto título de Grand Slam a los 22 años.

El segundo cabeza de serie llevará su racha de 24 victorias consecutivas a la final, donde enfrentará al número uno mundial Jannik Sinner o Novak Djokovic, el campeón de 24 majors.

“No estoy pensando en la racha de victorias. No estoy pensando en los resultados en absoluto. Estoy pensando en... mi sueño”, dijo Alcaraz, segund en el ranking. “Ahora mismo, para ser honesto, no quiero pensar en el domingo. Solo quiero disfrutar este momento, disfrutar de que me clasifiqué para otra final”.

El astro español venció a Djokovic en las finales de 2023 y 2024 del All England Club y tiene un récord de 5-0 en finales de Grand Slam. Eso incluye la remontada en cinco sets hace un mes sobre Sinner en el Abierto de Francia.

Fritz, el quinto cabeza de serie y subcampeón ante Sinner en el Abierto de Estados Unidos del año pasado, intentaba convertirse en el primer estadounidense en alcanzar la final de Wimbledon desde que Andy Roddick perdió ante Roger Federer en 2009.

Fritz estuvo muy cerca de forzar un quinto set el viernes, al ponerse arriba 6-4 en el desempate. Pero Alcaraz ganó los siguientes cuatro puntos para sellar la victoria, luego se echó hacia atrás, extendió los brazos y gritó.

“Nunca es fácil ganar a Taylor y él debe estar muy orgulloso de la manera en la que ha jugado”, dijo Alcaraz. “Quiero disfrutar de este momento, jugar tres finales consecutivas aquí es muy complicado y tengo que tomarme mi tiempo para pensar en ello y valorarlo como merece”.

No fue la única vez que Fritz hizo las cosas interesantes. Acumuló más puntos totales que Alcaraz en los dos primeros sets, y terminó la tarde con más tiros ganadores —44 a 38— y 19 aces a 13.

Alcaraz cometió una doble falta y luego falló un derechazo que llevó a que perdiera el segundo set, quedando empatados a un set cada uno.

Pero con Bjorn Borg, el cinco veces campeón de Wimbledon, y celebridades como Anna Wintour y Leonardo DiCaprio entre los espectadores, Alcaraz se recuperó rápidamente de ese desliz, marcando algunos de sus mejores tiros con un grito de “¡Vamos!” o levantando un dedo índice. No enfrentó un punto de quiebre el resto del camino, mientras robaba dos de los juegos de servicio de Fritz en el tercer set.

Incluso cuando Fritz tuvo la oportunidad de volver a meterse en el partido, Alcaraz estaba listo. En el primer game del cuarto set, Alcaraz le dio a Fritz una pequeña apertura al fallar dos golpes de derecha para 0-30. Pero Alcaraz cerró esa puerta rápidamente con cuatro puntos seguidos, incluyendo un ace de 134 mph y un ganador de servicio de 135 mph.

En medio de la tensión del desempate, Fritz se tomó un momento para levantar delicadamente una mariposa del césped y ponerla a salvo. Pronto, había ganado cinco puntos seguidos para acercarse a un quinto set. Pero Alcaraz nunca dejó que Fritz le diera pelea, forzando cuatro errores.

Por segundo día consecutivo, los espectadores tuvieron problemas con el calor; hubo dos breves interrupciones en un juego del segundo set mientras ayudaban a los aficionados. La temperatura superó los 30 grados Celsius (85 grados Fahrenheit), sin nubes que interrumpieran el cielo azul para ofrecer protección del sol.

El español salió disparado, ganando 10 de los primeros 12 puntos, incluyendo un quiebre para una ventaja de 1-0. Alcaraz tuvo destellos de su grandeza. De hecho, el primer punto fue ilustrativo: devolvió un servicio de 135 mph, luego culminó un intercambio de 10 golpes con un delicado drop shot.

Para ser claros, Fritz también jugó extremadamente bien, conjurando una calidad con su raqueta de marco naranja neón que habría sido suficiente para superar a casi cualquier oponente en césped.

Como todos los que prestan atención saben ahora, Alcaraz no es cualquier oponente.