Alcaraz se disculpa por golpear el suelo con su raqueta tras perder con Monfils

Foto: Associated Press

Cincinnati.- El español Carlos Alcaraz se disculpó por su comportamiento en la derrota del viernes ante Gael Monfils en el Abierto de Cincinnati.

En el tercer set, Alcaraz golpeó el suelo repetidamente con su raqueta, que terminó destruyendo, en un inusual arranque de frustración para el cuatro veces ganador de un Grand Slam. El número tres del mundo perdió 4-6, 7-6 (7-5), 6-4 ante Monfils, de 37 años.

En una publicación en la red social X el sábado dijo que su actitud no fue correcta y sus acciones no debieron ocurrir en la cancha. El tenista de 21 años añadió que es difícil controlarte cuando tus pulsaciones están altas y que seguirá trabajando para asegurarse que no vuelva a ocurri.

Alcaraz disputó su primer encuentro desde que se quedó con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París al perder la final del torneo con Novak Djokovic, quien también lo venció en la final del año pasado en Cincinnati.

“Sentí que fue el peor encuentro que he disputado en mi carrera”, reconoció el viernes. "Había estado practicando muy bien, me sentía muy bien, pero no pude jugar. Quiero olvidarlo y pensar en Nueva York.

El U.S. Open inicia el 26 de agosto en Flushing Meadows.