Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Melbourne, Australia.- El campeón de Wimbledon Carlos Alcaraz enfrentará al medallista de oro olímpico Alexander Zverev en los cuartos de final del Abierto de Australia y Daniil Medvedev está de regreso en la misma instancia y que está repleta con los primeros seis sembrados.

Mientras que la competencia masculina avanza muy acorde a la clasificación, entre las mujeres es una historia de dos partes.

Zheng Qinwen (12), que llegó a cuartos en el pasado U.S. Open, es la tenista de mejor clasificación que sigue con vida en la parte alta de la llave en la que cuarto mujeres que ganaron el lunes alcanzaron esta instancia por primera vez en Melbourne Park.

"La gente que llega a cuartos de final, ciertamente todas se sienten muy bien en este torneo", advirtió Zheng tras superar por 6-0, 6-3 a Oceane Dodin (95). "Es jugadora contra jugadora y vamos a competir".

Ahora enfrentará a Anna Kalinskaya (75). Linda Noskova (50), quien venció a la primera sembrada Iga Swiatek en la tercera ronda, se verá ante Dayana Yastremska (93).

Aún hay campeonas de Grand Slam en la otra mitad de la llave. La campeona defensora Aryna Sabalenka (2) enfrentará a la campeona del Abiert de Francia 2021 Barbora Krejcikova, mientras que la ganadora del último U.S. Open Coco Gauff se verá ante Marta Kostyuk a partir del martes.

El domingo quedaron sentados los primeros duelos de los cuartos de final -el 10 veces campeón de Australia Novak Djokovic ante Taylor Fritz (12) y Jannik Sinner (4) ante Andrey Rublev (5)— mucho antes de que Alcaraz completara el Grand Slam de sets al quedar entre los primeros ocho en Australia por primera vez.

Alcaraz, campeón de Wimbledon de 20 años, se perdió el primer Grand Slam del año en el 2023 por lesión, pero está recuperando el tiempo perdido.

Alcaraz eliminó a Miomir Kecmanovic 6-4, 6-4, 6-0 en un duelo que duró menos de dos horas en la primera sesión de la noche en el Rod Laver Arena.

El español ha perdido sólo un set para alcanzar los cuartos. Zverev disputa esta instancia por tercera ocasión, pero viene de una victoria en cinco sets de cuatro horas 7-5, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 (3) ante Cameron Norrie (19).

Fue el 32mo duelo que se extiende a cinco sets en el torneo, un récord en la era abierta.

Su duelo en la Arena Margaret Court se prolongó aún más debido a que se suspendió brevemente cuando una persona lanzó panfletos en contra de la guerra hacia la cancha en el tercer set. Los guardias de seguridad sacaron al sujeto.

Medvedev (3), dos veces finalista en Australia, superó por 6-3, 7-6 (4), 5-7, 6-1 a Nun Borges (69) y ahora se verá ante Hubert Hurkacz (9), quien contuvo a Arthur Cazaux, quien llegó con un comodín, por 7-6 (6), 7-6 (3), 6-4.

Algunos cambios entre las mujeres le dieron oportunidad a Nosokova, Yastremska y Noskova de avanzar a cuartos por primera vez en un Grand Slam.

Yastremska derrotó a la dos veces campeona Victoria Azarenka 7-6 (6), 6-4 mientras que la número 18 del ranking, Elina Svitolina estaba abajo contra Linda Noskova 3-0 cuando decidió retirarse con una lesión en la espalda.

Azarenka sacó por el primer set un par de veces y tuvo dos puntos para set en 6-5 pero no pudo convertirlos y Yastremska ganó el primer parcial en su segunda oportunidad después de 74 minutos. La ucraniana tenía ventaja de 3-0 en el segundo set, pero Yastremska ganó seis de los siguientes siete juegos para asegurar la victoria, terminando con 37 tiros ganadores.

"Creo que necesito respirar mil veces porque creo que el corazón se me va a salir del cuerpo", dijo Yastremska.

No hubo apretón de manos, como es costumbre entre jugadores ucranianos, rusos y bielorrusos, aunque Yastremska levantó su raqueta hacia Azarenka.

El primer juego del partido entre Noskova y Svitolina duró 11 minutos y constó de 20 puntos. Noskova rompió el saque y mantuvo el propio para ponerse 2-0 antes de que Svitolina pidiera el tiempo muerto.

Cuando reanudó el juego, la velocidad del servicio de la ucraniana estaba muy baja y su movimiento parecía comprometido. Después de un segundo rompimiento, y luchar contra las lágrimas, Svitolina estrechó la mano de Noskova y se retiró.

Svitolina dijo que la lesión ocurrió al final del primer juego.

"Sentí un espasmo, como un dolor punzante", dijo Svitolina. "No pude hacer nada, se me bloqueó la espalda, simplemente muy triste. Tuve algunas lesiones en la espalda antes y al día siguiente del partido sólo estaba cansada, pero esta realmente surgió de la nada. Sentí como si alguien me hubiera disparado por la espalda".

Nosokova, de 19 años, venció en la tercera ronda a la número uno Iga Swiatek y ahora es la jugadora más joven en cuartos de final en el Abierto de Australia desde el 2008.