Ahí sigue: Isaac del Toro no suelta el lidera del Giro y amplía ventaja

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Vicenza, Italia.- El mexicano Isaac Del Toro sigue sumando a su ventaja en el Giro de Italia, aunque sea solo unos segundos por día.

Gracias a su tercer lugar el viernes en la 13ra etapa, que tuvo un final corto pero empinado, Del Toro amplió su ventaja sobre el español Juan Ayuso, su compañero de equipo del UAE Team Emirates, en cinco segundos.

El danés Mads Pedersen consiguió su cuarta victoria de etapa en la edición de este año tras una exhibición de potencia en el ascenso al santuario de Monte Berico.

Wout van Aert cruzó en segundo lugar con el mismo tiempo que Pedersen. Del Toro entró tercero, dos segundos detrás pero tres segundos por delante de todos los demás contendientes generales.

“Hoy me faltaron las piernas necesarias para el sprint. Pedersen y Van Aert llegaron rapidísimos e intenté seguirlos, pero no me dieron las piernas. ‘Chapeau’ a ellos”, dijo Del Toro. “El plan fue mantener la calma, seguir a los rivales clave y defender la camiseta, y lo hicimos a la perfección”.

Por segundo día consecutivo, el mexicano de 21 años también obtuvo un bono de dos segundos durante un sprint intermedio a diez kilómetros de la meta, mientras que Ayuso sumó cuatro segundos.

Esencialmente, Del Toro ha sido el mandamás en cuanto a la repartición de las bonificaciones de este Giro, acumulando una ganancia de 36 segundos, lejos de los 22 de Ayuso.

En la clasificación general, Del Toro lidera a Ayuso por 38 segundos. El italiano Antonio Tiberi se encuentra tercero, a 1:18. Simon Yates se ubica cuarto, a 1:20, y Primoz Roglic está quinto, a 1:35. El ecuatoriano Richard Carapaz sigue sexto, a 2:07, y el colombiano Egan Bernal asoma noveno a 2:50.

Del Toro se convirtió en el primer ciclista mexicano en liderar la clasificación general del Giro cuando terminó segundo el domingo.

"Es una sensación especial llevar esta camiseta y seguiremos luchando cada día para honrarla en el equipo”, destacó Del Toro.

La ruta de 180 kilómetros (112 millas) de Rovigo a Vicenza fue mayormente plana, hasta el final, con dos ascensos a Monte Berico, con una pendiente promedio del 7.1% y los metros finales al 12%.

Pedersen también salió victorioso en las etapas 1, 3 y 5.

“Qué Giro tan increíble está siendo para nosotros”, dijo Pedersen. “El momento de lanzar mi esfuerzo lo dictó el instinto. Tuve que abrirme por el lado derecho, cerca de las vallas, así que arranqué un poco antes de lo que quería. En un día tan duro y con un final como este, todos llegamos con las piernas ardiendo”.

La 14ta etapa el sábado será mayormente plana, con una ruta de 195 kilómetros (121 millas) desde Treviso, cruzando la frontera hacia Eslovenia con un final en Nova Gorica. Luego, el domingo, hay una gran subida al Monte Grappa en el punto medio de la etapa.

El Giro culminará en Roma el 1 de junio.