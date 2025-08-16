Agreden a familiares de Ángel Zaldívar tras partido Bravos vs Chivas

Guadalajara.— Lo que debía ser una fiesta futbolera terminó en violencia. Al concluir el partido de la Jornada 5 de la Liga MX entre Bravos de Juárez y Chivas de Guadalajara, familiares del delantero Ángel Zaldívar fueron agredidos en las tribunas del Estadio Akron, en Guadalajara.

El propio jugador denunció lo sucedido a través de sus redes sociales. En una historia de Instagram escribió:

“Increíble que pase esto en un estadio que será mundialista, mi familia sufrió de violencia cuando fueron a apoyarme. No lo tolero y exijo que encuentren a los responsables.”

Zaldívar publicó otro mensaje donde reveló la gravedad de las agresiones:

“No a la violencia, en ningún lugar. Agredieron a mi sobrina menor de edad y a mi hermano con la nariz rota. No puede pasar más.”

Los hechos se registraron tras el final del partido, cuando algunos asistentes atacaron al hermano del futbolista y a otros integrantes de su familia.

El delantero de Bravos, con pasado en Chivas, exigió justicia y subrayó la incongruencia de que un estadio candidato a ser sede mundialista permita este tipo de hechos de violencia.

Hasta el momento, la directiva de FC Juárez ni la Liga MX han emitido un comunicado oficial sobre la situación.