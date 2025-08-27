Ciudad Juárez.- FC Juárez dio a conocer que a partir del próximo partido en casa del equipo varonil, se pondrá a disposición de la aficionados un par de estacionamientos que administra la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ).

"La intención del Gobierno Municipal y de nuestro Club es ofrecer a la afición un estacionamiento gratuito, seguro y accesible para los partidos que se celebran en el Estadio Olímpico Benito Juárez", se lee en un comunicado.

A partir del próximo partido, los aficionados podrán utilizar el estacionamiento de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez” (Presidencia Municipal), con capacidad para 600 vehículos, mostrando el boleto del partido. El espacio tendrá un tiempo de gracia de cinco horas gratuitas; después de este periodo se aplicará la tarifa regular. Las cinco horas comprenden: dos horas antes del partido, dos de partido y una hora post partido.

Adicionalmente se habilitó el estacionamiento conocido como “Pool”, ubicado frente al estacionamiento de Presidencia, con 200 cajones gratuitos, disponibles para los asistentes a los encuentros.

Para facilitar la movilidad de los aficionados hemos asignado el Ride Bravo, mismo que puede transportar de manera gratuita a los aficionados de la Presidencia al estadio, para ello, se asignarán un par de camiones adicionales al que ya opera el Ride Bravo en esa zona. Este transporte estará a disposición de los aficionados dos horas antes del partido y recogerá a los asistentes en los estacionamientos antes mencionados y en la calle Rivas Guillén con viajes cada 10 minutos, así mismo regresará a los usuarios a los estacionamientos al concluir el partido.

El acuerdo aplicará para los seis partidos restantes de la temporada varonil.

El acuerdo fue durante una reunión en las oficinas del club con la presencia de Diego Aguilar, director comercial de FC Juárez, y Jaime Flores Castañeda, director general de la OMEJ, quienes detallaron los beneficios del mismo.