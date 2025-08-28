Adultos mayores ingresarán mañana gratis al Bravos-Mazatlán

Ciudad Juárez.- FC Juárez dio a concoer que para el partido de mañana ante Mazatlán, los adultos mayores podrán ingresar gratis al Estadio Olímpico Benito Juárez.

Los interesados solo deben presentar su credencial del Inapam para acceder a este beneficio.

"Este viernes celebramos al adulto mayor, a quienes con sus consejos, experiencia y sabiduría nos hacen la vida más fácil. Este viernes su entrada va por nuestra cuenta", se lee en una publicación en redes sociales.

El encuentro de la jornada 7 se llevará a cabo a las 7:00 de la tarde del viernes 29 de agosto.