Adolescentes brillan para Liverpool y Arsenal antes de enfrentarse

Londres.- Un joven de 15 años que aún está de vacaciones antes de volver al colegio ganó un penal para el Arsenal en su debut en la Premier League.

Un joven de 16 años escribió el último minuto para el Liverpool en su primer partido en la máxima división.

Los equipos principales de Inglaterra están optando por darle minutos a sus jóvenes promesas y ellos están aprovechando al máximo la oportunidad.

Ahora, Max Dowman y Rio Ngumoha podrían enfrentarse en el partido más importante hasta ahora en la Liga Premier.

El Liverpool recibe el domingo al Arsenal para culminar la tercera jornada de la Liga Premier, un duelo entre dos equipos que suman el máximo de seis puntos y que probablemente estarán luchando por el título.

Lo que también uno a estos dos equipos poderosos es su confianza en el talento joven.

Con 15 años y 235 días, Dowman se convirtió en el segundo jugador más joven en participar en la Liga Premier cuando entró como suplente para el Arsenal en la victoria del sábado 5-0 sobre el Leeds. Mostró excelentes habilidades técnicas y capacidad de regate, ganando un penal cerca del final.

Cuatro días antes de su cumpleaños número 17, Ngumoha debutó con el Liverpool al ingresar cerca del final ante el Newcastle asegurando la victoria 3-2 de manera dramática al anotar uno de los últimos goles del partido.

Es probable que ambos adolescentes estén nuevamente en el banquillo en Anfield, pero no se sorprendan si sus entrenadores recurren a ellos al final de un partido que verá caer al menos un récord del 100 por ciento.

Enfrentamientos clave

Tottenham es el único otro equipo que ha ganado sus dos primeros partidos y recibirá el sábado en Bournemouth. Los Spurs aún no han concedido un gol en un claro cambio de enfoque bajo el nuevo entrenador Thomas Frank, quien es más defensivo que su predecesor Ange Postecoglou.

El Manchester City busca recuperarse de una derrota en casa por 2-0 ante el Tottenham cuando visite el domingo al Brighton.

Ya hay dos clubes en crisis a menos de tres semanas de que iniciara la campaña.

El Manchester United recibe el sábado al Burnley, tres días después de una humillante eliminación en la Copa de la Liga Inglesa a manos del Grimsby Town, de cuarta división.

Luego está el West Ham, que sufrió un total de ocho goles en derrotas ante Sunderland y Chelsea y también quedó fuera de la Copa de la Liga, en una noche en la que el capitán Jarrod Bowen intentó confrontar a sus propios aficionados. El domingo visitan para enfrentarse al Nottingham Forest.

Los jugadores son una continuación

Eberechi Eze fue presentado como el último fichaje del Arsenal el fin de semana y el delantero inglés podría debutar en el entorno más difícil posible: en Anfield.

El delantero del Liverpool Hugo Ekitike tiene más probabilidades de ser titular después de haber anotado en sus primeros tres duelos con el club: en la Community Shield y en victorias de liga sobre Bournemouth y Newcastle.

Habrá presión sobre el recién fichado portero del Manchester City, James Trafford, durante el partido contra Brighton tras su inestable actuación contra el Tottenham, incluyendo su responsabilidad en el segundo gol debido a un mal pase. Trafford ha reemplazado a Ederson como el portero titular, pero ciertamente no es tan hábil con el balón en los pies.

Fuera de acción

Es probable que Bukayo Saka esté ausente en el duelo del Arsenal ante Liverpool tras sufrir una lesión en el tendón de la corva contra el Leeds. La BBC informó que el extremo inglés estará fuera hasta cuatro semanas, lo que podría dejarlo fuera del próximo parón internacional.

Otro internacional inglés que está luchando con una lesión es Cole Palmer, quien se perdió la victoria 5-1 del Chelsea en West Ham el viernes debido a una lesión en el inglés. Palmer no entrenó a principios de esta semana.

El Newcastle se dirige a un partido el sábado en Leeds con algunos problemas después de una dolorosa derrota el lunes ante el Liverpool, cuando los centrocampistas Sandro Tonali y Joelinton salieron con lesiones que el entrenador Eddie Howe describió como "bastante amenazantes para nosotros". Anthony Gordon, que está cubriendo como delantero mientras Alexander Isak no está disponible, también está ausente debido a una suspensión.

Fuera del campo

Es el último fin de semana antes de que el lunes cierre la ventana de transferencias, por lo que podría haber algunas selecciones de equipo interesantes que incluyan, o incluso excluyan, a jugadores vinculados con movimientos.

Isak es el caso obvio. Continúa entrenando separado del equipo principal en Newcastle mientras busca un traspaso, potencialmente al Liverpool.

Yoane Wissa, que es supuestamente pretendido por el Newcastle, aún no ha jugado para el Brentford esta temporada y ha eliminado cualquier asociación con el club en su cuenta de Instagram, aunque ha regresado a los entrenamientos.