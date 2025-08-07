Acusan Indios a Algodoneros de apagar luces de estadio de manera intencional

Ciudad Delicias.- Los Indios de Ciudad Juárez acusaron a los Algodoneros de Delicias de apagar intencionalmente las luces de su estadio en el tercer juego de la serie semifinal en la Liga Estatal de Beisbol.

Esto mismo después de que la luminaria del Estadio Delicias se apagara en la parte baja del sexto inning. Motivo por el cual, Pablo “Pistolero” González, manager de los Indios lanzada su reclamo de manera airada para con el cuerpo de ampayers.

De acuerdo con la transmisión oficial de la Priemera Zona, el reclamo alega que la medida fue deliberada por parte de los pentacampeones.

La pausa temporal vino a romperle del ritmo al abridor estelar de los aborígenes: Damián Mendoza.

De momento, el juego permanece suspendido, iluminado solamente por luces de bulbos. Los Indios están arriba en la pizarra 4 carreras por 2.

Como medida cautelar y todavía sin oficializar las causas del incidente, la Liga Estatal de Beisbol dio a conocer que solicitará la presencia de un elemento de seguridad que custodie el cuarto de los controles eléctricos del inmueble.