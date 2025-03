Acuerda Daniel Jones por un año con los Colts

Indianápolis, Indiana.- Los Colts de Indianápolis buscaban a alguien que pueda hacerle sombra al quarterback Anthony Richardson por el puesto de titular. Optaron por Daniel Jones.

El ex número uno de los Giants de Nueva York acordó el martes un contrato de un año por 14 millones de dólares con los Colts, según informó una persona con conocimiento del acuerdo a The Associated Press. La persona, que habló con la AP bajo condición de anonimato porque los agentes libres no pueden firmar hasta el miércoles, dijo que el contrato de Jones podría alcanzar un valor de 17,7 millones de dólares.

El gerente general de los Colts Chris Ballard había insinuado una adquisición de ese tipo cuando dijo a los reporteros en el combine anual de scouting de la NFL que el equipo tendría una competencia “abierta” por el puesto.

“Creo que es bueno para el equipo, creo que es bueno para Anthony”, dijo Ballard a finales de febrero. “Seleccionamos a Anthony alto, sabiendo que iba a tomar tiempo, y sabíamos que habría algunos contratiempos en el camino".

Jones, selección número seis en el draft de 2019 por los Giants y que tuvo una marca de 24-44-1 en Nueva York con una victoria en playoffs, tendrá la oportunidad de demostrar que aún puede ser titular en la liga. Terminó la temporada pasada como suplente de los Vikings después de que los Giants lo liberaran.

Minnesota parece dispuesto a darle la titularidad a J.J. McCarthy, quien se perdió su temporada de novato debido a una lesión en la rodilla. Sam Darnold, quien llevó a los Vikings a una foja de 14-3 en la temporada regular, acordó un contrato con Seattle el lunes.

Richardson fue la cuarta selección en el draft de 2023, pero ha tenido problemas tanto con lesiones como con la precisión de los pases en sus primeras dos temporadas en la NFL. Tiene un récord de 8-7 como titular y la temporada pasada registró la tasa de pases completos más baja, un 47,7%, de cualquier mariscal de campo titular en la NFL. En dos temporadas, Richardson también tiene 11 pases de touchdown y 13 intercepciones.

El entrenador Shane Steichen también sentó a Richardson durante dos partidos después de que él mismo salió de un partido por una jugada porque estaba cansado. Algunos compañeros criticaron públicamente la decisión de Richardson. Volvió a ser titular cuando Steichen dijo que había visto que Richardson había mostrado el crecimiento que él quería

“Creo que la consistencia es lo más importante,” dijo Steichen en febrero cuando se le preguntó dónde quería ver la mayor mejora de Richardson en 2025. “Hemos tenido estas conversaciones, él y yo, sobre ser consistentes. Ha jugado 15 partidos, jugó 11 el año pasado e hizo algunas cosas realmente buenas, pero solo estamos buscando la consistencia".

No sería la primera vez que un quarterback de los Colts aprovecha una oportunidad así.

Gardner Minshew casi llevó a los Colts a los playoffs en 2023, fue seleccionado para el Pro Bowl y luego firmó un contrato como agente libre con Las Vegas.

La temporada pasada, los Colts incorporaron a Joe Flacco, de 39 años y que se llevó al Mejor Regreso del Año de la AP en 2023. Tuvo un récord de 2-4 en seis titularidades y relevó a Richardson en otros dos partidos.