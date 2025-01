Acepta Ben Johnson ser el entrenador en jefe de los Bears: AP

Foto: Associated Press

Chicago.- Ben Johnson ayudó a Jared Goff a establecerse como uno de los mejores quarterback de la NFL.

Ahora, intentará hacer algo similar con Caleb Williams.

El coordinador ofensivo de los Detroit Lions ha acordado convertirse en el entrenador en jefe de los Bears de Chciago, según informó el lunes a la agencia AP una persona familiarizada con la situación.

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque el contrato estaba siendo finalizado.

Este será el primer trabajo como entrenador en jefe para Johnson, de 38 años, quien fue considerado ampliamente el candidato principal en el mercado después de pasar las últimas tres temporadas como coordinador ofensivo de los Lions bajo el mando de Dan Campbell. Se unió al personal de Detroit en 2019 después de una etapa de siete años como asistente con los Dolphins de Miami.

Con Johnson al frente de la ofensiva, Goff ha lanzado más de 4 mil 400 yardas en cada una de las últimas tres temporadas. Fue seleccionado a dos de sus cuatro Pro Bowls en ese período.

Los Lions obtuvieron la primera semilla en la NFC con un récord de 15-2 antes de ser sorprendidos por Jayden Daniels y los Commanders de Washington en el duelo divisional el sábado. Detroit lideró la liga en puntos por juego y terminó segundo en yardas de pase y yardas totales por juego durante la temporada regular.

Los Bears despidieron a Matt Eberflus el 29 de noviembre y lo reemplazaron de manera interina con Thomas Brown. Chicago terminó último en la NFC Norte con un récord de 5-12 y 10 derrotas consecutivas antes de cerrar la temporada con una victoria en Green Bay.

El desarrollo de Williams será la principal prioridad para Johnson tras la cuarta temporada consecutiva perdedora de los Bears. El primer seleccionado del draft del año pasado lanzó para 3.541 yardas, 20 touchdowns y seis intercepciones. Pero fue capturado 68 veces, un récord de franquicia y líder de la liga.

Williams es un fan de Johnson.

“Ha sido realmente genial observar”, dijo Williams hace dos semanas, cuando los Bears vaciaron sus casilleros. “Durante nuestros juegos, me sentaba y observaba e intentaba aprender algo. Fue fascinante ver. Él tenía pliegues para contrarrestar y cosas así durante el juego”.

Johnson elogió a Williams antes de que los Bears enfrentaran a los Lions en la semana 16.

“No hay duda de que este chico tiene talento. Recuerdo estar en la línea lateral en el último juego y pude escuchar el silbido de la pelota al pasar”, dijo Johnson.

“Tiene un lanzamiento rápido y algo de creatividad, puede extender las jugadas y es preciso en el campo también. Como dije, realmente no he profundizado y no puedo decirte mucho más allá de eso, pero ha sido impresionante desde la distancia”.

Los Bears confirmaron que entrevistaron a 17 candidatos. Esa lista incluyó al exentrenador de los Seahawks de Seattle Pete Carroll, al exentrenador de los Packers de Green Bay y Cowboys de Dallas Mike McCarthy y al exentrenador de los Titans de Tennessee Mike Vrabel.

Chicago tiene solo tres apariciones en playoffs desde que el equipo de 2006 ganó la NFC. El único título de Super Bowl de los Bears fue durante la temporada de 1985.

Chicago no ha ganado un juego de postemporada desde que el equipo avanzó al juego del título de la conferencia bajo Lovie Smith en el 2010. Johnson se convierte en su sexto entrenador en jefe desde entonces, sin incluir a Brown.