Aarón Aguilar se retira del beisbol 

Ciudad Juárez.– Después de 23 años de carrera en el beisbol estatal, el zurdo ícono de los Indios, Aarón Aguilar, anunció este jueves su retiro del diamante.

Esto después de haber lanzado una última temporada con los aborígenes y habiendo defendido la camisola de la Primera Zona durante 17 campañas.

“Fue una decisión muy difícil de tomar, pero me quería retirar sabiendo que todavía podía lanzar. Es el momento adecuado, no quería irme ya cuando no pudiera tirar la pelota”, expresó Aguilar en exclusiva para Netnoticias.

De cara a los próximo playoffs que inician mañana, el de los cabellos largos estrenará su nueva función: la de coach de bullpen. Pasando del montículo a la mentoría.

“Para mí fue maravillosa esta ultima temporada. Pude hacer lo que he hecho toda mi vida: lo único que me faltó fue abrir juegos, así era como me quería retirar. El cambio no ha sido difícil, toda la temporada estuve ayudando con el staff de picheo. Ha sido muy natural”, añadió.