WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir de septiembre

A partir del 1 de septiembre de 2025, miles de dispositivos en todo el mundo dejarán de ser compatibles con la última actualización de WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada. Esto afectará a modelos de Samsung, Apple, Motorola, LG, Huawei, Sony y HTC, principalmente equipos con más de diez años en el mercado.

¿Seguirá funcionando tu cuenta?

La falta de compatibilidad no significa que tu cuenta desaparecerá. Los usuarios de estos equipos podrán seguir enviando y recibiendo mensajes, fotos y audios, aunque ya no tendrán acceso a las funciones más recientes de la app.

Sin embargo, con el tiempo podrían surgir problemas como fallos de seguridad, errores en el funcionamiento e incluso la imposibilidad de abrir WhatsApp cuando quede totalmente obsoleto frente a versiones más nuevas.

Celulares que dejarán de ser compatibles

De acuerdo con WhatsApp, estos son algunos de los modelos que ya no recibirán actualizaciones:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend.

Apple (iPhone): iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE (1ª gen).

Motorola: Moto G (1ª gen), Droid Razr HD, Moto E (1ª gen).

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90.

Huawei: Ascend D2.

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.

HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601.

¿Por qué WhatsApp deja de funcionar en algunos celulares?

Las actualizaciones incorporan funciones que requieren mayor capacidad de hardware y software. Los equipos antiguos no cumplen con estas exigencias y quedan fuera de la lista de compatibilidad.

Requisitos mínimos actuales:

Android 5.0 (Lollipop) o superior.

iOS 12 o posterior.

Además, la compañía prioriza la seguridad de sus usuarios, reduciendo riesgos de ciberataques, fraudes o vulnerabilidades en dispositivos desactualizados.

Opciones para los usuarios afectados

Quienes tengan un celular en la lista podrán seguir usando WhatsApp, pero sin mejoras ni protección completa. La única alternativa para mantenerse al día es cambiar a un dispositivo más reciente, con soporte oficial y acceso a todas las funciones nuevas.