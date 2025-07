Viajes aéreos en EU al borde de una nueva era tras normas estrictas

Foto: Associated Press

Nueva York.- Cuando se introdujeron los límites de líquidos en los controles de la TSA de todo el país en 2006, los contenedores rebosaban de agua embotellada, pasta de dientes, crema de afeitar y mucho más. Casi dos décadas después, los viajeros están mucho más acostumbrados a las normas "3-1-1" que rigen el tamaño de los líquidos que llevan en sus vuelos, pero las escenas de pasajeros bebiendo a grandes tragos antes de pasar su equipaje por las máquinas de revisión siguen siendo comunes.

Es por eso que la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, causó revuelo entre el público viajero cuando dijo a principios de esta semana que podrían estar en marcha cambios en lo que respecta a los límites de líquidos actuales de la TSA.

"Tengo dudas sobre los líquidos. Así que ese podría ser el próximo gran anuncio: qué tamaño deben tener", dijo Noem en una conferencia organizada por "The Hill" en Washington.

¿Podrán los viajeros llevar botellas más grandes? ¿Varias bolsas de líquidos de un cuarto de galón? Esos detalles aún no se han revelado. Pero tras su anuncio a principios de este mes de que los viajeros podrían dejarse los zapatos puestos en los controles de la TSA, parece que podría estar surgiendo una experiencia de seguridad muy diferente para los viajeros aéreos estadounidenses.

El 11 de septiembre y sus consecuencias cambiaron mucho

Los viajes en avión cambiaron drásticamente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Antes, las aerolíneas eran responsables de la seguridad y solían subcontratarla a empresas privadas, según Henry Harteveldt, analista del sector aéreo de Atmosphere Research Group. Los viajeros a menudo no necesitaban mostrar su identificación en los controles de seguridad, y quienes no tenían tarjeta de embarque, como familiares o amigos, podían ir a la puerta de embarque en algunos lugares.

"Fue mucho más informal. Y claramente ineficaz, porque ocurrió el 11-S", dijo Harteveldt.

Fue entonces cuando nacieron el Departamento de Seguridad Nacional y la Administración de Seguridad del Transporte, con el mandato de prevenir más ataques terroristas.

Sin embargo, los límites de líquidos no entraron en vigor hasta 2006, después de que las autoridades desmantelaran un complot que utilizaba explosivos líquidos introducidos de contrabando en el equipaje de mano. La TSA prohibió entonces, por un breve período, todos los líquidos en el equipaje de mano. Esta prohibición duró unas seis semanas, pero presionó a las aerolíneas para gestionar el equipaje, ya que cada vez más viajeros recurrían al equipaje facturado para empacar sus artículos de aseo.

En el momento en que se implementó el límite de 3.4 onzas, el FBI y otros laboratorios habían descubierto que cantidades minúsculas de sustancias lo suficientemente pequeñas para caber en una bolsa de un cuarto de galón no podían hacer estallar un avión de pasajeros.

Cuando finalmente se levantó la prohibición en septiembre de 2006, tanto los consumidores como las empresas tuvieron que aprender a adaptarse a la regla 3-1-1, lo que generó una mayor demanda de botellas más pequeñas, de tamaño de viaje, de cualquier cosa, desde champú hasta pasta de dientes, así como bolsas de artículos de tocador transparentes "aprobadas por la TSA", que todavía se ven en los estantes de las tiendas hoy en día.

La regla también fue adoptada en muchos países alrededor del mundo a partir de finales de ese año.

Keith Jeffries, exdirector de la TSA en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y actual vicepresidente de K2 Security Screening Group, afirma que lo que venga después debe ser claro para los pasajeros. Y sabe de lo que habla.

Jeffries trabajaba para la TSA en Albuquerque, Nuevo México, cuando las normas sobre líquidos entraron en vigor de la noche a la mañana. Fue necesario cambiar la señalización para informar a los pasajeros sobre las nuevas regulaciones. Los barriles, repletos de pasta de dientes, crema de afeitar y champú, debían vaciarse cada media hora. Jeffries recuerda haber visto un par de zapatos en uno de los barriles.

Cuando preguntó por qué, un empleado de la TSA le dijo que había gel en las suelas. "Le dije: 'Por favor, dígame que no hay ningún pasajero ahí atrás caminando descalzo por la zona estéril'. Y me respondió: 'No, señor, todavía llevan los calcetines puestos'", relató. "Así de caótico fue".

Se trata de algo más que conveniencia

Cualquier medida para simplificar el proceso de revisión y reducir el tiempo que tardan los pasajeros en pasar por los controles sería un cambio positivo para todos, afirma Harteveldt. Porque no se trata solo de comodidad; las filas antes de los controles de seguridad son las que presentan mayor riesgo de una posible amenaza.

El hecho de que la TSA se sintiera lo suficientemente segura como para cambiar su política de calzado a principios de este mes podría no ahorrar mucho tiempo desde la perspectiva del viajero, señala Harteveldt, pero marca un gran paso adelante en la reducción de la duración promedio del proceso de seguridad, considerando la cantidad de personas que pasan por los aeropuertos estadounidenses cada día. Flexibilizar las restricciones actuales sobre líquidos podría contribuir a ese esfuerzo.

Aun así, quedan preguntas. "Lo que no sabemos es qué anunciará el secretario sobre los líquidos", dijo Harteveldt. "¿Levantarán la prohibición de líquidos por completo? ¿Podremos volver a llevar artículos de tocador y otros artículos de tamaño completo? ¿Permitirán que la gente lleve más de una bolsa de artículos de tocador y líquidos? Y, lo que es más importante, ¿flexibilizarán el límite de la bolsa de un cuarto de galón?"

También es posible que los cambios que implemente la TSA, sean cuales sean, solo comiencen en unos pocos aeropuertos con la tecnología necesaria. Con el paso de los años, aeropuertos de todo el mundo han adoptado algunos aspectos de los controles de seguridad con mayor rapidez o de forma diferente a otros.

Pero los viajeros podrían confundirse si pueden llevar una botella de tamaño completo de champú o loción cuando vuelan desde un aeropuerto, por ejemplo, pero no en su viaje de regreso a casa.

“El dilema estará en los detalles”, dijo Harteveldt. “Por eso, el plan de implementación será absolutamente crucial”.

Harveldt afirma que un proceso más ágil podría aliviar el estrés de los viajeros, pero otros, como los auxiliares de vuelo y los pilotos que vuelan con más frecuencia, podrían objetar y cuestionar si se está comprometiendo la seguridad aeroportuaria. Aun así, Harveldt afirma que no cree que la TSA implementaría este cambio si la agencia "no considerara que es auténtica y verdaderamente seguro".

¿Qué pasa con las líneas de seguridad aceleradas?

Si desaparecen las regulaciones sobre calzado y se flexibilizan las restricciones de líquidos, los efectos podrían extenderse al programa TSA PreCheck, en el que los pasajeros proporcionan información como sus huellas dactilares y la agencia los examina previamente para detectar cualquier señal de alerta. Al proporcionar esta información a la agencia, el viajero obtiene beneficios que no están disponibles para otros viajeros, como una fila especial para pasar y la posibilidad de llevar su computadora en el equipaje y el calzado puesto, por ejemplo.

Pero si esos beneficios se vuelven más ampliamente disponibles para todos los pasajeros, ¿menos personas se inscribirán en PreCheck?

"¿Cuál será el impacto de los zapatos y los líquidos en la inscripción al programa TSA PreCheck? Esa es la pregunta del millón", dijo Jeffries. "Y si todavía estuviera en la TSA, estaría muy pendiente de eso durante los próximos 12 a 18 meses".

Si bien la posibilidad de aumentar el límite actual de líquidos podría ser un cambio positivo para muchos viajeros estadounidenses, algunos expertos afirman que la tecnología aún no está disponible en suficientes aeropuertos. Las máquinas de rayos X que se utilizan actualmente en la mayoría de los aeropuertos tienen dificultades para distinguir entre diferentes tipos de líquidos, afirma Jeffrey Price, profesor de aviación de la Universidad Estatal Metropolitana de Denver.

Eso es clave, explica, para determinar si algo es inofensivo o potencialmente explosivo.

Si bien los escáneres de tomografía computarizada más nuevos son mejores y han comenzado a llegar a los aeropuertos, Price dijo en un comentario publicado la semana pasada que podría llevar “otra década o más” antes de que las máquinas más nuevas se implementen en todos los aeropuertos de Estados Unidos.

"Este es un tema que necesita ser estudiado con mucho más cuidado que la política de dejar los zapatos puestos", dijo en un correo electrónico el jueves.