Verrugas, un problema estético que debes conocer a la A a la Z

Ciudad Juárez.– ¿Por qué salen las verrugas?, ¿se deben remover o no?, ¿son un problema de salud?... surgen muchas dudas acerca de lo que es una verruga, los tipos y si implican una enfermedad o no. Te compartismo la información básica que debes de tener sobre estas molestas protuberancias en la piel.

El Manual de Salud (MSD) de Merck define a las verrugas como “lesiones epidérmicas benignas y frecuentes causadas por una infección por el virus del papiloma humano (VPH). Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo con diferentes morfologías”, por lo tanto su diagnóstico es mediante una revisión física.

Las verrugas comunes (Verrucae vulgaris), afectan a casi toda la población, no importa la edad o sexo, son crecimientos firmes que suelen tener una superficie áspera. Sus formas pueden ser redondas o irregulares, de color gris claro, amarillo, marrón o gris pardo, y por lo general miden menos de un centímetro de diámetro.

Las zonas donde aparecen pueden variar, pero suelen surgir en áreas que se lesionan con frecuencia, como las rodillas, la cara, cuello, los dedos y los codos. Las verrugas comunes pueden extenderse a la piel circundante.

Causa, prevención y tratamientos

Las verrugas son causadas por los Virus del Papiloma Humano (existen muchas variantes) y aunque la mayoría son indoloras, su aspecto o el lugar donde se ubican pueden causar molestias o hasta dolor. Sin embargo, hay soluciones para deshacerse de las incómodas verrugas. Los métodos pueden ser: escisión, cauterización, crioterapia, nitrógeno líquido y agentes tópicos o inyectables, es decir, con productos químicos, congelación, quemadura o corte.

Es bueno saber que, para prevenirlas, las vacunas protegen contra algunos de los tipos de virus del papiloma humano. Los médicos identifican las verrugas por su aspecto, con muy poca frecuencia solicitan una biopsia.

Aunque no lo creas, las verrugas pueden ser contagiosas. “Dado que se necesita un contacto prolongado y constante para que el virus se extienda, las verrugas se propagan más fácilmente desde una zona del cuerpo a otra más que de persona a persona. Por lo general, es necesaria una rotura en la piel, por minúscula que sea, para que se produzca la diseminación”.

Hay verrugas de alto riesgo, como las genitales, que son consideradas una Infección de Transmisión Sexual (ITS). “El contacto sexual, a menudo es suficiente para que se contagien”, por lo que es importante evitar tener relaciones íntimas con personas que las tengan, ya que las verrugas genitales son peligrosas, son lesiones visibles de la piel que a veces causan dolor ardiente; un precáncer o un cáncer genital o anal puede causar sangrado o una masa o no dar síntomas. Pueden aparecer, en el caso de las mujeres: en la vulva, la vagina, la piel en el área de la ingle. En los hombres: en el pene, especialmente bajo el prepucio en los no circuncidados, o en la uretra. En ambos casos el ano es la otra zona donde pueden ser visibles.

Cuidar la piel y acudir a revisión médica

Toma en cuenta que la mayoría de las verrugas son inocuas, aunque pueden ser bastante molestas. Por ejemplo, las verrugas en las plantas de los pies o las manos a menudo reciben otros nombres coloquiales como “padrastros”, pero toma en cuenta que no son iguales a los callos, ya que estas pueden sangrar.

En los niños, las verrugas suelen desaparecer en forma espontánea. En los adultos, tienden a permanecer. Si duelen o molestan o si se multiplican, es posible eliminarlas.

Es importante saber cuándo debes consultar a un médico, hazlo si sucede lo siguiente:

Los crecimientos son dolorosos o cambian de aspecto o color.

Has intentado tratar las verrugas, pero persisten, se diseminan o regresan.

Los crecimientos son molestos e interfieren en tus actividades.

No estás seguro si los crecimientos son verrugas.

Eres adulto y comienzas a tener numerosas verrugas, lo cual puede indicar un mal funcionamiento del sistema inmunitario.

Prevenir es la mejor manera. Para reducir el riesgo de tener verrugas comunes, se recomienda: