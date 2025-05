Unas plantas causan más sufrimiento que otras a jardineros con alergia al polen

Nueva York.- Para muchos, el regreso del jardín primaveral trae consigo una sensación de estornudos, picazón y confusión mental que aparece en cuanto se levanta una brisa cálida. Por suerte, no sufro mucho, pero mi coche azul se tiñó de un amarillo verdoso la semana pasada, y un lavado de coche de 32 dólares solo duró dos horas. ¡Ay!

Estas alergias estacionales a menudo reciben el nombre antiguo de fiebre del heno, pero no es el heno lo que causa malestar a tantas personas sino el polen.

Y no cualquier polen, sino el casi ingrávido que nos sube por la nariz y activa nuestro sistema inmunitario. Árboles, malezas, hierbas e incluso algunas de nuestras flores favoritas son los culpables.

Pero el polen no es del todo malo. Es esencial para la reproducción de las plantas, la supervivencia de los insectos y toda la red trófica. Los humanos no podríamos sobrevivir sin él, así que, por regla general, no deberíamos evitar las plantas con alto contenido de polen. Sin embargo, si padeces alergias y has tenido que renunciar a cultivar un jardín por motivos de salud, las plantas que liberan menos polen podrían permitirte oler las flores.

Plantas que pueden provocar estornudos

Las plantas que provocan alergias son aquellas que dependen del viento, en lugar de las abejas o las mariposas, para propagar su polen. La ambrosía, que ataca a finales del verano y principios del otoño, es la más conocida, pero sus contrapartes primaverales pueden ser al menos igual de irritantes.

Los árboles con más probabilidades de causar síntomas incluyen el abedul (Betula), la catawba (Catalba), el ciprés (Cupressus), el olmo (Ulmus), el nogal americano/pecano (Carya), el roble (Quercus), el sicómoro (Platanus) y el nogal (Juglans), según la Escala de alergia a las plantas de Ogren (OPALS), creada por el horticultor Thomas Ogren y publicada en su libro de 2020, "The Allergy-Fighting Garden".

Las palmeras también, pero solo las machos. De hecho, las hembras no producen polen, así que búscalas cuando puedas.

Las gramíneas también pueden irritar los ojos y los senos paranasales. La escala clasifica las gramíneas Bermuda (excepto las variedades macho estériles), Johnson, Kentucky, ovillo, vernal dulce y fleo entre las más alergénicas.

Ogren descubrió que las malezas como la ambrosía, la acedera rizada, el cenizo, el amaranto, el plátano, la acedera y la artemisa también son grandes productoras de polen.

No todas las plantas son irritantes para las personas alérgicas

Por otro lado, las plantas con flores “dobles” o polen más pesado que no viaja lejos tienen menos probabilidades de liberar mucho polen.

Entre los árboles, el albaricoquero (Prunus armeniaca), la higuera (Ficus), el abeto (Abies), el peral (Pyrus), el ciruelo (Prunus domestica, Prunus insititia), el cercis (Cerus), el amelanchier laevis, el fresno hembra (Fraxinus), el arce hembra (Acer negundo), el álamo hembra (Populus), el arce hembra (Acer), la palmera hembra (Arecaceae) y el sauce hembra (Salix) son más suaves para el sistema respiratorio.

En lo que respecta a pastos, los machos estériles de San Agustín y Bermudas son apuestas más seguras.

En cuanto a las flores, tienes opciones: begonia, clemátide hembra, aguileña, azafrán, narciso, delfinio, hibisco, impaciencia, iris, ave del paraíso, pensamiento, petunia, flox, amapola, boca de dragón, tulipán, verbena y zinnia son buenas opciones. Las rosas también, especialmente las variedades de pétalos densos y compactos, que desprenden incluso menos polen que las de flores simples o semidobles (según Ogren, las alergias a las rosas suelen estar relacionadas con la fragancia más que con el polen).

Y si sufres de alergias estacionales, mantener las ventanas cerradas y que otra persona corte el césped también ayudará a eliminar los síntomas de raíz.