Tu ropa vieja podría ser el tesoro de la Generación Z con la moda del Y2K

Nueva Yorl.- Desde conjuntos deportivos de Juicy Couture y vaqueros de tiro bajo con adornos brillantes hasta cinturones gruesos y camisetas de bebé, la moda de principios de los 2000 vuelve a estar de moda. Eso convierte esa vieja caja de ropa en el fondo del armario en una mina de oro.

La Generación Z —nacida entre 1997 y 2012 aproximadamente— ha adoptado la estética Y2K que a muchos millennials les produce escalofríos.

Los estudiantes universitarios a la moda y los influencers de TikTok hacen alarde de minifaldas, sandalias gruesas y otros artículos brillantes, de marca y casi de mal gusto que probablemente compraron de segunda mano .

Jackson Mangum, un sastre de 24 años de Eugene, Oregon, dijo que si bien se ha distanciado del Y2K y ha encontrado su propio estilo personal, su vestuario aún tiene influencias de éste, incluyendo pantalones cortos camuflados holgados, jeans acampanados y gafas de sol grandes y extravagantes.

"Normalmente no soy del estilo Y2K, pero me gusta el estilo Y2K. Me parece genial", dijo Mangum, quien muestra su trabajo en su cuenta de Instagram, @wornandtornattire.

Los vaqueros anchos, los diferentes toques de rosa y los tonos cromados... es fácil ir a cualquier parte y encontrar prendas que encajen con ese estilo. Combinarlo todo es más fácil que armar un conjunto vintage completo.

Los baby boomers vaciando los armarios de los millennials

Una de las razones del resurgimiento del Y2K es un ciclo de 20 años que se observa a menudo en la historia de la moda, según los expertos. (Y2K es la abreviatura del año 2000).

“Antes de que volvieran los estilos del año 2000, vimos que volvían muchos estilos de los años 90 ”, dijo la historiadora de moda de la ciudad de Nueva York, Emma McClendon.

Lauren Downing Peters, profesora asociada de estudios de moda en el Columbia College de Chicago, dijo que el resurgimiento del Y2K podría ser el resultado de que los baby boomers están reduciendo el tamaño de sus hogares y deshaciéndose de las viejas pertenencias de sus hijos millennials.

“La duración de 20 años es suficiente para que una generación más joven pueda encontrar las modas de la generación de sus padres, algo que puedan recordar pero solo en abstracto, como pintoresco o interesante y de alguna manera disponible para reinterpretar y adoptar en sus 20 años”, dijo.

Los años 2000 y 2020 tienen mucho en común

Además, ambos expertos establecieron paralelismos entre las dinámicas políticas y sociales de las dos décadas, como los auges tecnológicos y los acontecimientos catastróficos.

“A principios de la década de 2000, sufrimos el 11-S, una reestructuración de la percepción que la gente tenía del mundo, de sí misma y de la política”, dijo McClendon. “Creo que la pandemia mundial puede ser un punto de comparación muy interesante con esa reestructuración”.

El auge de internet y las redes sociales en la década del 2000 refleja el desarrollo actual de la inteligencia artificial , afirmó. Al mismo tiempo, la década del 2000 podría representar una época relativamente libre de redes sociales e interconectividad, lo que podría resultar atractivo para la Generación Z, que ha crecido en la era de internet.

“Ese es el atractivo de las tendencias de moda de inspiración vintage: la idea de que las cosas eran mejores en ese entonces”, dijo.

Entonces, ¿qué puedes conseguir por ese viejo par de jeans?

Jocelyn Brown, propietaria de la tienda de reventa en línea Arkival Storehouse, se gana la vida con esta nostalgia comprando ropa vintage en tiendas de segunda mano y centros comerciales de antigüedades, reciclándola y revendiéndola en línea.

Cualquiera que intente sacar provecho de la ropa vieja, dijo, puede usar canales en línea y aplicaciones como Depop, Poshmark, ThredUp, TikTok e Instagram para vender e intercambiar. Brown también sugiere vender en mercadillos.

Ella aconseja a los vendedores atender a la audiencia que compra.

“A la gente le encanta cuando algo está cuidadosamente seleccionado y se siente como una experiencia”, dijo Brown, quien vive en Chicago. “Soy muy específico con lo que pongo en mis percheros, y puede que tenga más de lo que llevo... o lo separo en diferentes colecciones”.

Las tiendas de segunda mano son otra opción. Nell Tercek, subgerente de Apocalypse, una tienda de segunda mano en Boulder, Colorado, comentó que aproximadamente el 75 % del inventario que compra la tienda es del año 2000.

El personal presta especial atención a las microminifaldas, las camisetas de tirantes vintage de Victoria's Secret y las camisetas para bebés, comentó. Por cada artículo comprado, el vendedor recibe el 30% en efectivo o el 50% del precio de reventa en crédito de la tienda.

“El estilo Y2K es realmente llamativo, emocionante y visualmente atractivo”, dijo Tercek. “La expresión física es fundamental en estos momentos debido a las circunstancias mundiales. La gente quiere mostrar su autenticidad y experimentar con la ropa”.

Downing Peters ve «la logomanía y el resurgimiento de muchas de estas apreciadas marcas del año 2000. Por ejemplo, para mi horror, veo a estudiantes volviendo a usar Von Dutch y jeans True Religion, marcas que me encantaban cuando era más joven».

El atractivo ecológico de comprar usado

La naturaleza sostenible de la compra de segunda mano también atrae a los consumidores, dijeron los expertos.

La Generación Z tiene “esta conciencia de la sostenibilidad de la moda y de los males de la moda de masas , y la idea de que se puede comprar de manera responsable comprando ropa de segunda mano sin sacrificar el estilo ni la individualidad”, dijo Downing Peters.

Brown comentó que a veces duda en revender ropa de la era del Y2K porque parte de ella se fabricó de mala calidad durante la economía de la moda rápida de aquel entonces. Sin embargo, enfatizó que la mezclilla de la era del Y2K es de mucha mejor calidad que la mezclilla actual, lo que la hace más valiosa.

De cara al futuro, Brown cree que las piezas Y2K permanecerán en los armarios de los consumidores, pero tendrán un estilo más individualizado.

“La gente llevará consigo fragmentos del estilo Y2K y los añadirá a su estilo general”, dijo.

¿Y qué viene después? McClendon dice que el estilo de la década de 2010 podría estar en el horizonte, así que no te pierdas esas bufandas infinitas, jeans ajustados o botas militares que quizás tengas guardadas.