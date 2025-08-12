Tu placer importa: Orgasmo femenino, mitos y tips para alcanzarlo

Ciudad Juárez.– Tener un orgasmo puede ser uno de los grandes placeres de la vida, sin embargo, los estudios señalan que la mitad de las mujeres tienen dificultad para conseguirlo y muchas lo fingen para complacer a sus parejas.
La “petit mort” —o muerte pequeña en francés— describe al orgasmo como una sensación intensa y liberadora. El orgasmo produce contracciones musculares en la zona genital y otras partes del cuerpo, que finalmente liberan tensión sexual y un cúmulo de sensaciones que puede llevar a muchas personas hasta las lágrimas, aumento de presión y fuertes latidos del corazón.
Para Lizbeth Ortiz, psicóloga y educadora en sexualidad de M de Mujer, el orgasmo es una experiencia compleja que depende de muchos factores físicos, psicológicos, hormonales y culturales. Todos ellos pueden facilitar o dificultar el llegar a la parte más intensa de la excitación sexual.
“Es importante que el orgasmo no se convierta en el único objetivo, ya que esa meta podría dificultar alcanzarlo y generar sentimientos de frustración, enojo e insatisfacción. Todas las partes de un encuentro sexual, besos, caricias, palabras son importantes y deben ser un espacio de goce y plenitud”, dijo Lizbeth Ortiz.
La educadora en sexualidad, Lizbeth Ortiz, comparte algunos tips para lograr el orgasmo sin fallar en el intento.
- Relajación y paciencia. Es importante que te encuentres relajada, dispuesta y sin prisas para gozar, un momento donde te olvides de todo y te dejes llevar por las sensaciones y el placer sin límites.
- Explora tu cuerpo. Explora tu cuerpo con calma y curiosidad. Usar lubricante íntimo como Lua By M de Mujer, incrementa el placer, te ayuda a descubrir tus zonas sensibles y convierte la masturbación en una experiencia más cómoda y libre.
- Habla con tu pareja. La comunicación con la pareja es fundamental, ya que podrías suponer que algo le gusta, cuando en realidad es todo lo contrario. Lo mejor es hablar directo y sin rodeos para una sexualidad plena.
- Experimenta para lograr más placer. Aumenta la excitación del momento con nuevas posiciones, juguetes eróticos o de rol, películas o libros que ayuden a vivir una experiencia inolvidable. No tengas miedo de disfrutar.
- El orgasmo en solitario. Explorar es parte de nuestra naturaleza, por lo que es importante conocer nuestra sexualidad individual, sin necesitar todo el tiempo la aprobación y validación de alguien más. Conocernos íntimamente puede ayudar a construir una autoestima y lograr un empoderamiento sexual.
Lizbeth también recomienda vivir la sexualidad de manera personal y libre, deconstruyendo estereotipos sobre cómo debe ser el acto sexual con ideas preconcebidas que no corresponden a nuestra realidad para formar nuestra propia vivencia sexual.
