¿Tu celular se calienta? Esto puedes hacer

Londres.- Las vacaciones de verano ya están aquí y muchos de nosotros emprenderemos viajes a destinos cálidos y soleados, llevando con nosotros nuestros dispositivos electrónicos.

Pero no olviden que los teléfonos, tabletas y otros dispositivos electrónicos son vulnerables al calor extremo. Países del sur de Europa como España, Italia y Grecia han estado azotados por el sol, mientras que los meteorólogos han emitido constantemente alertas de calor en todo Estados Unidos, especialmente en el sureste.

Esto es lo que dicen los fabricantes de dispositivos y los expertos sobre cómo mantener sus dispositivos electrónicos frescos:

¿Qué le hace el calor a un teléfono?

La mayoría de los dispositivos electrónicos funcionan mejor en un rango de temperatura específico. Apple afirma que los iPhones y iPads están diseñados para usarse en temperaturas de entre 0 y 35 grados Celsius (32 y 95 grados Fahrenheit).

Un dispositivo podría cambiar su comportamiento para soportar temperaturas extremas, advierte Apple. «Usar un dispositivo iOS o iPadOS en condiciones de mucho calor puede reducir permanentemente la duración de la batería».

Tu teléfono podría calentarse temporalmente si lo cargas de forma inalámbrica, descargas archivos grandes, transmites videos de alta calidad o realizas cualquier otra actividad que requiera mucha energía o datos. Samsung afirma que esto es normal y no afectará el rendimiento ni la duración de la batería.

¿Qué pasa si el dispositivo se calienta demasiado?

Si su teléfono se calienta tanto que resulta incómodo sostenerlo, Samsung recomienda que deje de usarlo.

Un iPhone sobrecalentado alertará a los usuarios con un mensaje de advertencia indicando que necesita enfriarse antes de poder usarlo. Los dispositivos Android mostrarán un mensaje similar, indicando que la pantalla se atenuará, las aplicaciones se cerrarán y la carga se pausará.

Qué no hacer

Hay cosas que puedes hacer para proteger tu dispositivo del calor elevado.

No lo dejes en el coche en un día caluroso ni lo dejes expuesto a la luz solar directa durante mucho tiempo.

Apple también advierte contra el uso de algunas funciones cuando hace mucho calor o está bajo la luz solar directa durante períodos prolongados, como la navegación GPS mientras se conduce, se juega un videojuego con muchos gráficos o se usa la cámara.

Google , que fabrica los teléfonos Android Pixel, recomienda a los usuarios no utilizar funciones o aplicaciones que consuman muchos recursos mientras se cargan.

Mantén tu equipo fresco

Lo mejor que puedes hacer en caso de calor extremo es apagar el dispositivo por completo.

«Incluso los procesos en segundo plano pueden generar calor», afirman los expertos de la cadena británica de electrónica Curry's. «Un apagado completo ayuda a que se enfríe más rápido».

Retire la funda, si su teléfono o tableta tiene una, porque puede atrapar el calor.

Mantenlo alejado de la luz solar directa y colócalo en un lugar fresco, como una habitación con aire acondicionado o frente a un ventilador. Pero ten cuidado al colocarlo en lugares frescos.

“Nunca coloque su dispositivo en el refrigerador o el congelador, ya que la condensación puede causar daños por agua”, dice Curry's.