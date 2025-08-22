Tres principios para invertir, pase lo que pase

Nueva York.- Recientemente abrí el estado de cuenta de inversiones del segundo trimestre, no con euforia, sino con alivio.

No olvidemos que las acciones estadunidenses rozaron un mercado bajista a principios de este año. Existía la preocupación de que la inteligencia artificial DeepSeek de China derribara a los gigantes tecnológicos estadounidenses. Y también los aranceles.

Sin embargo, aquí estamos, en el tercer trimestre de 2025, con el Morningstar US Market Index subiendo casi un 8 por ciento en el año y el Morningstar US Core Bond Index habiendo obtenido un rendimiento de más del 3 por ciento.

Tenemos por delante múltiples caminos. Los datos económicos y los anuncios de resultados nos orientarán, pero también existen "incógnitas desconocidas" que podrían alterar nuestro rumbo.

A continuación se presentan tres principios de inversión que conviene tener en cuenta.

Principio 1: Hacia dónde va el mercado, nadie lo sabe

Al comenzar el año, ¿cuántos expertos hablaron de que la IA china desafiaría a las acciones tecnológicas estadounidenses? ¿Alguien esperaba que los aranceles fueran un factor tan importante?

Aunque el año 2025 ha tenido sus giros inesperados, los cambios en la dirección del mercado no son nada inusuales.

Consideremos que las acciones entraron en el verano de 2024 con fuerza, antes de que la confianza cambiara. Una serie de publicaciones —de empleo, inflación y ganancias— agravó los temores de un mercado estrecho y caro. De alguna manera, tanto una subida inesperada de los tipos de interés por parte del Banco de Japón como un recorte previsto de los tipos por parte de la Reserva Federal desencadenaron ventas masivas.

Pero los mercados se recuperaron. Los resultados electorales de noviembre provocaron un potente repunte .

Así que, nadie sabe adónde iremos a partir de ahora . Pero citaré una historia sobre cómo los inversores muertos superan a los vivos porque no operan. Comprar y mantener ha sido una excelente estrategia para los inversores a largo plazo.

Principio 2: La inversión global puede ser rentable

Algunos creen que no es necesario invertir en nada más que acciones estadounidenses. Pero cabe destacar que el índice Morningstar Global Markets ex-US ha superado con creces a su equivalente estadounidense en lo que va de 2025.

¿Qué hay detrás de este cambio de tendencia? El debilitamiento del dólar frente a muchas otras divisas es parte de la historia. Pero los mercados en muchas regiones —Europa, Latinoamérica e India— han cobrado nueva vida este año.

Para mí, invertir globalmente consiste en ampliar la red lo más posible. Así, así como algunos argumentan que las multinacionales con sede en Estados Unidos ofrecen a los inversores estadounidenses exposición global, también se podría argumentar que, con una cartera exclusivamente nacional, no están plenamente expuestas a Estados Unidos desde el punto de vista de los ingresos.

Principio 3: Los vínculos no se rompen

La extrema volatilidad del mercado de valores en 2025 hace que los bonos parezcan remolinos estables.

Mientras que las acciones estadounidenses estuvieron en caída libre desde finales de febrero hasta principios de abril, el Morningstar US Core Bond Index ganó un 1.3 por ciento. Los bonos diversificaron las acciones y sirvieron como lastre para la cartera.

Los bonos se enfrentan a un gran riesgo de titulares. Existen preocupaciones sobre la deuda y el déficit. Y persiste la sombra del peor mercado de bonos de la historia de 2022.

Si bien los riesgos son innegables, la renta fija también es víctima del alarmismo. Los bonos no solo han diversificado las acciones, sino que también están generando flujos de ingresos superiores a la inflación. Gracias a las dolorosas subidas de tipos de interés de 2022-23, la rentabilidad de la renta fija se encuentra en niveles no vistos desde mediados de la década de 2000.

El camino por delante

Es probable que veamos más giros antes de que termine el año 2025.

Las fluctuaciones de los precios de los activos a corto plazo son impulsadas por una interacción compleja de variables: macro y micro, fundamentales y técnicas.

A largo plazo, la valoración puede ser una guía útil. Según mis colegas de Morningstar Equity Research , el mercado bursátil estadounidense parecía algo caro al entrar en la segunda mitad de 2025; no en una burbuja peligrosa, sino cotizando con una ligera prima. Las gangas se concentran en el segmento de valor del mercado y en las acciones de menor capitalización.

Mientras tanto, mis colegas de Morningstar Investment Management siguen viendo un potencial alcista en los bonos y la renta variable internacional . Como siempre, una mentalidad de comprar y mantener y una cartera diversificada siguen siendo tácticas de inversión sensatas.