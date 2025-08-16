Tres pasos para ahorrar dinero cuando tienes la tentación de gastar

¿Por qué a tantos de nosotros nos cuesta ahorrar?
Ahorrar para el futuro puede ser difícil debido a un sesgo cognitivo conocido como descuento hiperbólico: nuestra tendencia a priorizar la satisfacción inmediata, incluso si centrarse en el largo plazo ofrece mayores beneficios. Este sesgo explica por qué, al recibir un aumento de sueldo, se puede considerar comprar un coche nuevo (lo que implica una cuota mensual más alta) en lugar de ahorrar más dinero cada mes para la jubilación y quizás jubilarse varios años antes.
Sentirse estresado por las finanzas también puede desviar el rumbo de sus ahorros. Mientras que algunas personas responden al estrés financiero ahorrando más, otras responden gastando más para recuperar la sensación de control.
Desafortunadamente, estas decisiones miopes sobre gastar o ahorrar pueden tener un gran impacto en nuestra capacidad para alcanzar nuestras metas futuras, debido al enorme poder del interés compuesto . Así que, hablemos de lo que puedes hacer para seguir ahorrando cuando sientas la necesidad de rendirte.
1) Realizar una auditoría de objetivos
Siéntate y haz una lista de tus ahorros. Si es necesario, puedes usar técnicas para ayudar a las personas a encontrar y definir sus objetivos financieros .
Luego, piensa en cómo podrías combinar tus objetivos para aumentar tu motivación para ahorrar. Las investigaciones sugieren que los objetivos financieros más motivadores pueden ser los relacionados con la seguridad (por ejemplo, la jubilación) o la autorrealización (como abrir un negocio o contribuir a organizaciones benéficas). Piensa en cómo podrías vincular algunos de tus objetivos a corto plazo con estos objetivos más amplios.
Por ejemplo, podrías combinar tus ahorros para reparaciones del hogar con tu deseo de donar a una organización benéfica, comprometiéndote a donar el excedente que ahorraste para reparaciones a tu organización sin fines de lucro favorita. Al asegurarte de que tus objetivos estén bien definidos y sean significativos , siempre podrás recurrir a ellos para obtener una dosis de motivación cuando sientas que flaqueas.
2) Evalúa lo que puedes (y debes) ahorrar
Cuando nos sentimos estresados por las finanzas, podemos convencernos de que todos nuestros gastos actuales son más prioritarios que nuestros ahorros. Así que, empieza por hacer una revisión completa de tu presupuesto.
¿Cuánto dinero entra cada mes, cuánto sale y adónde va? Si no encuentras un superávit mensual, eso indica que quizás debas revisar tus gastos y decidir dónde puedes gastar menos.
Te recomiendo que te pongas en práctica calculando cuánto necesitas ahorrar cada mes para alcanzar tu objetivo en el tiempo que deseas. Es especialmente revelador calcular cómo ahorrar más o menos cada mes puede afectar tu capacidad para jubilarte .
Recuerda, no importa si no puedes ahorrar tanto como quisieras en esta etapa de tu vida. Pero si ahorras lo que puedas y retomas esta práctica cuando tus circunstancias cambien, aún puedes avanzar considerablemente hacia tus metas.
3) Quítatelo de las manos
Ahora, simplifique al máximo su compromiso automatizando el proceso . Si tiene que decidir cada mes transferir dinero a su cuenta IRA o de ahorros, lo más probable es que no lo haga en algún momento. Lo olvidará, lo pospondrá o quizás decida que este mes es el momento de darse un capricho.
Las investigaciones sugieren que automatizar los ahorros puede ayudar a las personas a ahorrar más de lo que ahorrarían de otra manera , por lo que tomarse el tiempo para automatizar sus ahorros ahora puede ayudarlo a cumplir con su plan durante los próximos meses o años.