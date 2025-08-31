Toma en cuenta estos hábitos para mantener tus dientes sanos

Ciudad Juárez.– Las caries siguen siendo una de las principales enfermedades bucodentales en México y el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más del 60 por ciento de los escolares y casi el 100 por ciento de los adultos han tenido alguna vez esta afectación. La buena noticia es que su aparición puede prevenirse con acciones sencillas y consistentes en la vida diaria.

Cepillado y limpieza adecuada

Los especialistas recomiendan cepillarse los dientes al menos dos veces al día, utilizando pasta dental con flúor. El cepillado nocturno es el más importante, ya que durante el sueño disminuye la producción de saliva y aumenta el riesgo de que las bacterias ataquen el esmalte.

Complementar esta rutina con hilo dental y enjuague bucal ayuda a eliminar restos de comida en zonas donde el cepillo no llega.

Alimentación equilibrada

El exceso de azúcares es el principal detonante de las caries. Golosinas, refrescos y jugos procesados favorecen la producción de ácidos que desgastan el esmalte. Los dentistas recomiendan reducir su consumo y optar por frutas, verduras y agua simple como alternativas más seguras.

Visitas periódicas al dentista

Una revisión dental cada seis meses permite detectar a tiempo cualquier lesión incipiente y aplicar tratamientos preventivos como selladores o fluoruros. La atención temprana evita complicaciones y costosos procedimientos posteriores.

Hábitos saludables desde la infancia

Enseñar a los niños a cuidar sus dientes desde pequeños marca la diferencia. El uso de chupón, la succión del pulgar o la mala higiene en la primera dentición pueden afectar la salud bucal en la adultez.

Más que una sonrisa bonita

Cuidar los dientes no solo es cuestión estética. Una boca sana mejora la digestión, evita infecciones y eleva la calidad de vida. “La prevención es la herramienta más poderosa contra las caries; si formamos buenos hábitos desde temprano, podemos reducir drásticamente su presencia”, asegura la odontóloga María López, especialista en salud bucal comunitaria.