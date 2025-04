Té de 'pelos de elote': ¿Realmente ayuda a eliminar las piedras en los riñones?

Ciudad Juárez.– En la medicina tradicional mexicana y de otras culturas latinoamericanas, el té de pelos de elote —las sedas largas y delgadas que recubren la mazorca— ha sido utilizado como un remedio natural para tratar diversas dolencias, entre ellas los problemas renales. Sin embargo, ¿qué tan cierto es que esta infusión puede ayudar a eliminar las piedras en los riñones?

Desde hace siglos, el pelo de elote ha sido valorado por sus supuestas propiedades diuréticas y antiinflamatorias. Al actuar como diurético natural, se cree que ayuda a incrementar la producción de orina, lo que podría favorecer la expulsión de pequeñas piedras renales o prevenir su formación.

Algunos estudios preliminares han encontrado que los extractos de cabello de elote contienen compuestos antioxidantes y antiinflamatorios, como flavonoides y saponinas. Además, investigaciones realizadas en animales sugieren que podría tener efectos positivos sobre el sistema urinario, reduciendo la inflamación y promoviendo la diuresis.

Sin embargo, no existen estudios clínicos sólidos en humanos que comprueben que el té de pelos de elote sea eficaz para disolver o eliminar cálculos renales de forma definitiva. La mayoría de la evidencia es anecdótica o proviene de estudios in vitro y en modelos animales, los cuales no siempre se traducen directamente en beneficios para las personas.

Opiniones médicas

Especialistas en urología advierten que confiar únicamente en remedios caseros puede retrasar tratamientos médicos necesarios. "Algunas infusiones naturales pueden ayudar a aliviar síntomas menores o colaborar en la prevención, pero no sustituyen a los tratamientos médicos establecidos, especialmente en casos de piedras grandes o complicadas", señala el Dr. Luis Herrera, urólogo del Hospital General de México.

De acuerdo con los expertos, para piedras pequeñas (menores de 5 mm), una adecuada hidratación es clave para favorecer su expulsión natural. En este sentido, un té diurético como el de cabello de elote podría ayudar a aumentar la cantidad de orina, pero no garantiza la disolución ni eliminación de los cálculos.

Además, advierten que el consumo excesivo de diuréticos naturales podría tener efectos secundarios, como deshidratación o desequilibrios electrolíticos.

Aunque el té de pelos de elote posee propiedades que podrían apoyar la salud renal de manera preventiva o complementaria, no hay evidencia científica concluyente de que elimine eficazmente las piedras en los riñones. Quienes padecen de litiasis renal deben consultar a un médico para recibir un diagnóstico adecuado y el tratamiento más efectivo según el tamaño y tipo de cálculo.

Como parte de una estrategia de salud integral, mantenerse bien hidratado, llevar una dieta equilibrada baja en sodio y consultar regularmente a un especialista sigue siendo la mejor recomendación.