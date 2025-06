Switch 2: ¿vale la pena solo por los gráficos?

Washington.- Estoy dando una vuelta por el Castillo de Bowser con mi viejo amigo Toad. No es precisamente relajante, con todos los pozos de lava, cáscaras de plátano y caparazones de tortuga esparcidos por la carretera. Si a eso le sumamos otros 23 personajes —¿es una vaca conduciendo?— que intentan llegar primero a la meta, es un caos.

La locura frenética y vertiginosa de cualquier carrera en el nuevo Mario Kart World habría hecho que la consola Switch, con ocho años de antigüedad, se quedara sin aliento. Y por eso tenemos la Switch 2 (449,99 $), la secuela mejorada del popular híbrido portátil de Nintendo.

También se ve más atractiva. La pantalla portátil de 7.9 pulgadas (antes 6.2 pulgadas) aumenta la resolución a 1020p (antes 720p), y aunque la pantalla LCD no es tan nítida como una pantalla OLED, es mucho más nítida que la Switch original. Se ve aún mejor al conectarla a un televisor HD, ya que ahora es compatible con 4K y HDR.

Nintendo siempre se ha mantenido al margen de la carrera tecnológica que obsesiona a los fans de la PlayStation de Sony y la Xbox de Microsoft, insistiendo en que los juegos de primera no dependen necesariamente de chips informáticos de alta potencia. Sin embargo, la tensión se notaba en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom de 2023, con sus gráficos a veces borrosos y una velocidad de fotogramas lenta. La Switch 2, con una velocidad de fotogramas más rápida de 120 fps, corrige gran parte de la borrosidad.

Eso no quiere decir que se acerque al rendimiento en alta definición de PlayStation 5 o Xbox X/S. Si esperas los impresionantes gráficos de, por ejemplo, Assassin's Creed Shadows de Ubisoft ... bueno, no.

Tenemos buenas noticias para quienes nos hemos cansado de los escasos 32 GB de almacenamiento interno de la antigua Switch. La Switch 2 lo multiplica por ocho, alcanzando los 256 GB. Claro que los juegos más llamativos ocupan más espacio, así que si quieres más, tendrás que invertir en una tarjeta microSD Express, que es un poco más cara que la tarjeta de memoria estándar que se usa en la mayoría de los dispositivos portátiles.

Imanes, ¿cómo funcionan?

Los mandos Joy-Con de la Switch 2 han sido mejorados. Como antes, puedes colocarlos a los lados de la pantalla si juegas fuera de casa. Si estás en casa, puedes conectarlos a un accesorio similar a un joystick tradicional. En cualquier caso, ahora están más firmemente fijados con imanes, lo que proporciona un chasquido agradable.

Tanto el Joy-Con izquierdo como el derecho ahora incluyen un ratón óptico, que se puede usar colocando el mando de canto y haciéndolo rodar sobre una mesa. (Nintendo dice que también se puede usar en el pantalón, pero yo prefiero usar un portapapeles en el regazo). Queda por ver cuántos juegos de Switch 2 requerirán un ratón, pero la adaptación de Sid Meier's Civilization VII de 2K parece una buena opción.

¿Qué pasa con las opciones sociales?

Y luego hay un nuevo botón llamado "C" en el Joy-Con derecho. Este abre GameChat, que permite iniciar una conversación con otros jugadores, siempre y cuando se hayan registrado como amigos. (Eventualmente, también necesitarán suscribirse al servicio Nintendo Switch Online, pero este requisito no entra en vigor hasta el 31 de marzo de 2026). El micrófono está integrado en la Switch 2, aunque si quieren usar el videochat, necesitarán comprar una cámara Nintendo aparte.

Por último, está GameShare, que te permite jugar títulos seleccionados con otros usuarios de Switch incluso si no poseen el software.

Nintendo ha estado enfatizando las nuevas funciones sociales en su marketing, aunque parece que se está poniendo al día con la competencia. Los chicos que conozco que juegan a Fortnite o Minecraft en consolas de la competencia parecen haber descubierto hace tiempo cómo chatear con sus amigos. ¿Bienvenidos a la década de 2010?

¿Quién tiene juego?

Como ocurre con cualquier lanzamiento de consola, la pregunta clave es: ¿tiene los juegos?

Solo hay un par de exclusivas para Switch 2 disponibles: Mario Kart World y Nintendo Switch 2 Welcome Tour, un paquete de demo de 10 dólares que debería haber sido gratuito. Hay algunas versiones nuevas para Nintendo de excelentes títulos como Split Fiction y Cyberpunk 2077. Puedes conseguir actualizaciones de clásicos como las dos últimas aventuras de The Legend of Zelda. Además, la Switch 2 es totalmente retrocompatible, así que puedes jugar a todo lo que salió para Switch, además de una amplia colección de títulos antiguos.

Ninguna otra consola te permitirá jugar futuras entregas de franquicias tan queridas como Zelda, Super Mario Bros., Super Smash Bros. y Animal Crossing. Ninguna de ellas se ha anunciado aún, pero algunos nombres emblemáticos, como Donkey Kong y Kirby, aparecerán en exclusivas de Switch 2 a finales de este año.

Sin embargo, hay mucha competencia, y no solo en el mercado de consolas conectadas a la televisión que Switch comparte con PlayStation y Xbox. Nintendo ya no tiene el mercado portátil para ella sola, gracias a SteamDeck de Valve . Algunos modelos de este dispositivo cuestan menos que la Switch 2, y ya cuenta con una enorme biblioteca de juegos para PC. Mientras tanto, Microsoft anunció el fin de semana que se asociará con Asus para el lanzamiento de ROG Xbox Ally , una consola portátil que saldrá antes de Navidad.

Sinceramente, probablemente tendremos una mejor idea de la calidad de la Switch dentro de unos años, cuando los desarrolladores se familiaricen con las posibilidades del nuevo hardware. Si te mueres por volver a ponerte al volante con Mario, Luigi y la Princesa Peach ahora mismo, ya sabes lo que tienes que hacer.