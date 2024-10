Suman 75 casos de E. coli vinculados a hamburguesas de McDonald’s

Foto: Associated Press

Nueva York.- Un brote letal de infección por E. coli vinculado a las hamburguesas Quarter Pounders de McDonald’s se ha expandido, con al menos 75 personas enfermas en 13 estados, informaron el viernes autoridades de salud en Estados Unidos.

Un total de 22 personas han sido hospitalizadas y dos han desarrollado una peligrosa complicación de la enfermedad renal, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Una persona murió en Colorado.

No se ha identificado una fuente definitiva del brote, indicaron funcionarios de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). La información inicial analizada por la FDA mostró que las cebollas crudas en rodajas que se usan en las hamburguesas “son una fuente probable de contaminación”, de acuerdo con la agencia.

Taylor Farms, un productor de frutas y verduras con sede en California que suministra cebollas crudas en rodajas a McDonald’s, emitió esta semana un retiro voluntario de cebollas amarillas debido a una posible contaminación por E. coli, señalaron autoridades federales. McDonald’s confirmó que las cebollas de Taylor Farms retiradas del mercado se enviaron a un punto de distribución y se utilizaron en los restaurantes involucrados en el brote.

Taylor Farms no ha respondido a múltiples solicitudes de comentarios de The Associated Press.

McDonald’s no reveló cuál era el punto de distribución, pero retiró la hamburguesa de los menús en varios estados —principalmente en los estados de la región del centro-norte del país y los llamados estados Montañosos, ubicados en el oeste de Estados Unidos— cuando se anunció el brote el martes.

Otra compañía que administra los restaurantes Burger King informó que obtiene cebollas enteras de las instalaciones de Taylor Farms en Colorado. Dejó de usarlas, aunque no se habían reportado enfermedades.

Los nuevos casos de McDonald’s reportados el viernes representaron un fuerte aumento con respecto al recuento original de 49 en 10 estados. La mayoría de los casos se reportó en Colorado, con 26 casos; 13 en Montana, 11 en Nebraska; cinco en Nuevo México y Utah; cuatro en Missouri y Wyoming; dos en Michigan y una en Iowa, Kansas, Oregon, Wisconsin y Washington, reportaron los CDC.

Algunas personas que se enfermaron informaron haber viajado a otros estados antes que comenzaran sus síntomas. Al menos tres personas dijeron que comieron en McDonald’s durante su viaje. Las enfermedades se reportaron entre el 27 de septiembre y el 11 de octubre.

McDonald’s anunció el viernes que no ha retirado el Quarter Pounder de otros restaurantes, señalando que los viajes parecían ser un factor en algunos de los casos.

Otros restaurantes de comida rápida, incluidos Taco Bell, Pizza Hut, KFC y Burger King, retiraron cebollas de algunos menús en ciertas áreas esta semana.