Solicitudes de desempleo en EU aumentan a 237 mil

Washington. - El número de estadunidenses que solicitaron el seguro por desempleo aumentó modestamente la semana pasada, lo que sugiere que los empleadores aún están reteniendo a los trabajadores incluso cuando la economía ha mostrado signos de desaceleración.

Las solicitudes del seguro por desempleo para la semana que terminó el 30 de agosto aumentaron en 8 mil, alcanzando las 237 mil, informó este jueves el Departamento de Trabajo. Esto es más de las 231 mil nuevas solicitudes que los economistas esperaban.

Este dato se considera un indicador de los despidos y, en su mayoría, se han mantenido en un rango históricamente saludable de entre 200 mil y 250 mil desde que Estados Unidos comenzó a salir de la pandemia de COVID-19 hace casi cuatro años.

Aunque los despidos son bajos, la contratación también se ha debilitado como parte de lo que muchos economistas describen como una dinámica de "no contratar, no despedir". Aun así, la tasa de desempleo sigue siendo históricamente baja, en 4.2 por ciento.

El miércoles, el gobierno informó que los empleadores anunciaron 7.2 millones de ofertas de trabajo a finales de julio, menos de lo que los economistas habían pronosticado y la última señal de debilidad en el mercado laboral estadunidense.

El sombrío informe de empleos de julio del mes pasado, que mostró un aumento de solo 73 mil empleos e incluyó revisiones masivas a la baja para junio y mayo, hizo que los mercados financieros se desplomaran.

El presidente Donald Trump despidió al jefe de la agencia que compila los datos mensuales.

El gobierno emitirá su informe de empleos de agosto el viernes, y los economistas esperan que los empleadores en Estados Unidos hayan agregado solo 80 mil empleos privados no agrícolas.

Wall Street y la Reserva Federal observan de cerca los datos de empleo, mientras los datos gubernamentales más recientes sugieren que la contratación se ha desacelerado drásticamente desde esta primavera. Las ganancias de empleo han promediado solo 35 mil al mes en los tres meses que terminaron en julio, apenas una cuarta parte de lo que eran hace un año.

El crecimiento se ha debilitado en lo que va del año, ya que muchas empresas han reducido sus proyectos de expansión en medio de la incertidumbre que rodea los impactos de las políticas arancelarias del presidente Donald Trump. El crecimiento se desaceleró a una tasa anual del 1.3 por ciento en la primera mitad del año, por debajo del 2.5 por ciento en 2024.

La lentitud en el mercado laboral es una razón clave por la que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló la semana pasada que el banco central podría reducir su tasa de interés clave en su próxima reunión del 16 al 17 de septiembre. Un recorte podría reducir otros costos de endeudamiento en la economía, incluidas las hipotecas, los préstamos para automóviles y los préstamos comerciales.

El informe del Departamento de Trabajo del jueves mostró que el promedio de cuatro semanas de solicitudes, que suaviza parte de la volatilidad de semana a semana, aumentó en 2 mil 500, alcanzando las 231 mil.

El número total de estadunidenses que cobraron el seguro por desempleo para la semana anterior al 23 de agosto cayó en 4 mil, situándose en 1.94 millones.