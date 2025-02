¿Sobreviviste a un desastre y luchas con tu salud mental? Consejos para cuidarte

Foto: Associated Press

Ciudad Juárez.– Hay un shock inicial y caos en un desastre colectivo como los recientes incendios forestales de California. ¿Qué llevar y qué dejar atrás cuando se ordena evacuar? ¿Estará tu casa aún allí?

Más tarde, para muchos, está el dolor y la pena de perder un hogar, los innumerables hilos de la vida cotidiana tejidos allí, la sensación de seguridad que alguna vez proporcionó. El estrés, la incertidumbre y los desafíos financieros de recomponer una vida.

Todo eso puede tener un efecto en la saud mental.

Junto con atender las necesidades físicas urgentes tras desastres como incendios forestales y huracanes, hay formas para que los afectados y quienes desean apoyarlos cuiden de las necesidades psicológicas y mentales que puedan surgir.

“Hay un dicho que uso a menudo: ‘Solo porque se fueron los camiones de bomberos no significa que el desastre haya terminado’”, indicó David Kessler, experto en duelo y autor de “Finding Meaning: The Sixth Stage of Grief”.

El duelo, dijo, tiende una larga sombra.

Apóyate en tu red social

Kat Robinson-Malone se emociona al recordar cuando se reunió con amigos, vecinos y familiares para despedirse de su hogar en Tampa, que fue dañado por las inundaciones del huracán Helene el año pasado. Los asistentes fueron invitados a firmar las paredes que la familia sabía que serían derribadas para reconstruir una casa más resistente contra huracanes.

En el transcurso de Helene y el huracán Milton, Robinson-Malone ha experimentado una gama de emociones.

“Un hogar es tu espacio seguro, así que hay eso y luego se suma el hecho de que esta es la mayor inversión que tenemos... Es frustrante y tienes esos momentos de ira”, señaló. “También hay tristeza y duelo”.

Pero también hay una inmensa gratitud por el apoyo de vecinos, amigos y otros, lo marca una gran diferencia. Otra bendición, agregó, fue lograr conservar objetos significativos como la tabla de la puerta en la que Robinson-Malone y su esposo habían marcado la altura de su hija de 9 años a lo largo de los años.

Encontró útil hablar con su terapeuta.

“Tu mejor opción es hablar... y ser consciente de que la conversación en tu cabeza necesita salir”, señaló, agregando que algunos amigos han encontrado apoyo en grupos.

También está aprendiendo a dejar de lado la culpa por saber que algunos otros tienen pérdidas mayores o menos recursos.

“Todos estamos pasando por esto de una manera diferente”, sostuvo. “Está bien poner mi sufrimiento en un lugar y poner el sufrimiento de otros en otro lugar”.

Da tranquilidad a tus hijos y valida sus sentimientos

Kessler sabe exactamente cuándo terminó abruptamente su infancia. Fue cuando su familia perdió su hogar en Mississippi debido a un huracán en 1969, cuando él tenía 9 años.

“El cambio por el que tuve que pasar me quitó la inocencia”, declaró Kessler, quien vive en Los Ángeles. “Me llevó mucho tiempo volver a encontrar esa seguridad”.

Los niños cuyas familias han sido afectadas por los incendios en California necesitan la seguridad de sus padres de que están seguros, afirmó.

“Lo que eso significa es que los padres realmente les dan la sensación, ‘Lo tengo. Estoy cuidándote’”, aseveró Kessler.

Si un niño se siente asustado, o como si nunca volverá a ser feliz, los padres no deberían ser despectivos, manifestó.

En cambio, la respuesta podría ser algo como: “Dios mío, puedo ver cuán asustado estás. Esto ha sido aterrador para todos nosotros. Estoy contigo en estar asustado y lo tengo y vamos a superar esto”.

Igualmente, añadió, los adultos deberían permitirse sentir sus propios sentimientos.

Deja que los afectados tomen la iniciativa en cómo y cuándo quieren apoyo

Para algunos, la exposición directa a un desastre colectivo como los incendios forestales de California puede tener consecuencias para la salud mental, incluyendo ansiedad, dificultad para dormir, hipervigilancia, depresión y, potencialmente, trastorno de estrés postraumático, indicó Roxane Cohen Silver, profesora de ciencias psicológicas en la Universidad de California, Irvine.

“El apoyo social es crucial en un momento como este”, señaló, agregando que con el tiempo, las personas pueden desear buscar ayuda profesional.

Silver sostuvo que es importante que las personas que quieren proporcionar apoyo permitan que la persona afectada tome la iniciativa en compartir cuánto quieren hablar, de qué quieren hablar y cuándo.

Mientras dejan claro que están disponibles para escuchar, los partidarios también pueden ofrecer ayuda concreta, como invitar a los sobrevivientes del desastre a quedarse en su casa, traerles comida y llamar regularmente para ofrecer ayuda, manifestó.

“A menudo hay una efusión de apoyo inmediatamente después de un desastre, pero se disipa con el tiempo”, afirmó. “Es importante que los posibles proveedores de apoyo continúen comunicándose, durante meses y años. Este es un desastre a largo plazo y la ayuda probablemente será apreciada durante mucho tiempo”.

A pesar de las mejores intenciones, a veces las palabras destinadas a consolar pueden sentirse despectivas o simplemente inútiles.

Lauren Mott, miembro del cuerpo docente en el programa de asesoramiento en salud mental clínica de la Universidad de Phoenix, sugiere evitar frases como: “Podría haber sido peor”, “Al menos estás vivo”, “Son solo cosas, puedes reemplazarlas”, y “Sé cómo te sientes”.

Más útil, dijo, podría ser decir: “Lamento que estés pasando por esto”, ”¿Cómo puedo ayudar?” “Estoy aquí para escuchar si quieres hablar”.

“El objetivo es ser respetuoso, solidario y empático”, aseveró Mott en un correo electrónico.

Monitorea tus sentimientos y comportamientos y ejerce autocompasión

El impacto de un desastre puede hacerse evidente en diferentes momentos para los individuos afectados, indicó Mott.

Ella alentó a los afectados a prestar atención a los cambios en sí mismos, como la desesperanza o la ansiedad, el aumento de la ira, el retiro de los sistemas de apoyo y la dificultad para dormir o los cambios en el apetito. Otro área a monitorear, dijo, es “la adaptación maladaptativa, como recurrir a sustancias para adormecer o evitar emociones a través del trabajo excesivo o el ejercicio excesivo para distraerse del trauma”.

El cuidado puede incluir permitirse llorar las pérdidas sin juicio y enfocarse en necesidades básicas como comer y dormir. Técnicas de atención plena, como la respiración profunda o la meditación, pueden usarse para manejar sentimientos abrumadores, agregó.

“Si la angustia emocional está afectando la vida diaria, las relaciones, o los síntomas incluyen flashbacks, ansiedad severa, pensamientos de suicidio o autolesiones, busque atención de salud mental de un profesional capacitado”, sostuvo.

Navegando pérdidas personales y comunitarias

El reverendo John Shaver de la Iglesia Metodista Unida Comunitaria en Pacific Palisades ha experimentado pérdidas personales y comunitarias en los incendios forestales. Un miembro de la iglesia que había estado confinado en casa murió en el incendio, relató. Shaver perdió su iglesia y la casa donde él y su familia vivían.

La mayoría de los miembros de su congregación también perdieron sus hogares, sostuvo.

“Estoy tratando de observarme mientras aconsejo a las personas en duelo. Viene en oleadas”, indicó. “Lo que necesitamos, lo que necesito ahora mismo es solo que algunas personas nos escuchen”.

También enfatizó la importancia de cuidar a los ayudantes y a los rescatistas. Recordó haberse encontrado con bomberos que le dijeron que lo sentían. Uno, aunque no era metodista, pidió al pastor que absolviera su culpa, recordó Shaver.

“Le dije, ‘No tienes nada de qué disculparte, pero aprecio tu cuidado’”.

Para los afectados, Shaver subrayó la importancia de buscar ayuda profesional cuando no se sientan bien y especificar el tipo de apoyo necesario.

“Les estoy diciendo a las personas, ‘tómense un tiempo para hacer una pausa y escribir en un diario’”, manifestó. “Para la comunidad de fe, tómense un tiempo para rezar”.

“Todos necesitamos ayuda ahora mismo. Y no es nuestra culpa. Son solo nuestras circunstancias en este momento”.