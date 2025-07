Snacks que te salvan del bajón en el trabajo

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Nueva York.- Cuando Claire Paré era maestra en un entorno donde cada minuto, hasta los descansos para ir al baño, estaba programado, llevaba barras de granola, frutas y batidos de proteínas a la escuela para estar preparada cuando llegara el hambre.

Luego pasó a trabajar en la editorial educativa McGraw Hill. Trabajando a distancia desde casa en New Hampshire, las galletas con forma de conejito de queso cheddar y los rollitos de fruta de sus hijos la atrajeron a la despensa, frustrando su compromiso con los refrigerios saludables.

“Tengo la oportunidad de ser juicioso, pero la mayoría de las veces prefiero no hacerlo”, dijo Paré. “Disfruto mucho poder dedicarle tiempo a crear algo, pero a menudo la comodidad tiene que prevalecer”.

Comer refrigerios saludables durante la jornada laboral puede ser un desafío. Muchas personas se enfrentan a un bajón de energía a media tarde y a los antojos de azúcar, cafeína o carbohidratos después del almuerzo. Los adultos ocupados, con prisas entre reuniones y compromisos familiares, a menudo recurren a lo fácil, ya sea una barra de chocolate de la máquina expendedora de la oficina o papas fritas de la despensa.

El problema de comer snacks envasados, azucarados o salados para pasar la tarde es que pueden aumentar los niveles de azúcar en sangre, pero no proporcionan un segundo aire sostenido, según Beth Czerwony, dietista registrada en la Clínica Cleveland.

“Se quemará rapidísimo, así que recibirás ese subidón de energía y de repente, sufrirás otro bajón”, dijo Czerwony. “Algunas personas simplemente lo persiguen un tiempo, tomando café o bebidas energéticas y comiendo dulces, y eso simplemente te prepara para estos picos y estas caídas”.

A continuación se presentan algunas ideas para mantener hábitos de consumo de snacks saludables en el trabajo.

Pimentón en proteína

Los alimentos con alto contenido de proteínas, como el yogur griego, los huevos duros, el requesón y la cecina de res o de pavo, pueden ayudar a las personas a sentirse llenas durante períodos de tiempo más largos que los refrigerios sin proteínas, dijo Caroline Susie, dietista registrada con sede en Dallas y portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética.

Comer un refrigerio que consiste en carbohidratos refinados, como un bagel, hace que el nivel de azúcar en sangre suba rápidamente y luego baje, por lo que es preferible combinarlo con otra fuente de nutrición, dijo Susie.

“Al combinar esos carbohidratos con proteína magra o elegir una opción con alto contenido proteico, contribuye a la saciedad. Así que te sentirás saciado por más tiempo”, añadió.

Czerwony recomienda refrigerios que combinen proteínas magras con carbohidratos complejos, como galletas saladas, galletas de arroz o fruta. Esta combinación funciona porque los carbohidratos elevan el azúcar en la sangre, lo que proporciona un impulso, mientras que las proteínas tardan más en digerirse, lo que ayuda a mantenerte activo por más tiempo, explicó.

“Los carbohidratos son como la leña para el fuego, y las proteínas son los leños”, dijo Czerwony. “Obtendrás un efecto lento gracias a las proteínas, pero necesitas ese arranque repentino para tener los carbohidratos que te impulsen”.

El crujido que anhelas

A muchas personas les cuesta resistirse a los alimentos crujientes. Para un bocado satisfactorio, la Asociación Americana del Corazón recomienda manzanas en rodajas con una cucharada de mantequilla de cacahuete baja en sodio, peras bañadas en queso cottage bajo en grasa, verduras como zanahorias, apio, pimientos, pepino o calabacín con hummus o salsa tzatziki, palomitas de maíz, galletas de arroz o frutos secos y semillas sin sal. También puedes asar garbanzos, que aportan proteínas y carbohidratos.

En el caso de un refrigerio envasado, lea la etiqueta nutricional para verificar cuánta azúcar y sodio agregados contiene, sugiere la asociación.

La Clínica Cleveland recomienda fruta entera, edamame, semillas, un puñado de nueces o un paquete individual de atún que se pueda comer con tenedor.

Empaque con anticipación

Llevar tus propios refrigerios al trabajo puede ayudarte a controlar la calidad y la cantidad de lo que comes, dijo Czerwony. Intenta cortar verduras, queso o carnes bajas en grasa los fines de semana para que te duren toda la semana, añadió.

"Si ya tienes todo eso preparado, entonces es fácil por la mañana tomarlo e irte", dijo.

Lleva una hielera pequeña y blanda para mantener frescos bocadillos como yogur, verduras en rodajas o hummus. "Consigue cajas bento monas, recipientes pequeños, hazlo divertido si te apetece, porque comeremos cosas más atractivas en lugar de simplemente estar en una bolsa Ziploc", dijo Czerwony.

Petra Durnin, directora sénior de la firma de bienes raíces comerciales JLL, con sede en Los Ángeles, mezcla verduras de hoja verde, frutos secos, bayas, aguacate, plátano y semillas de chía o lino en batidos caseros, que prepara en grandes cantidades. Por la noche, guarda un frasco en el refrigerador para descongelarlo y usarlo para el día siguiente. Un batido por la tarde la mantiene saciada hasta la hora de la cena y la hace menos propensa a comer papas fritas, chocolate y azúcar, comentó.

"Siento que tengo mayor claridad mental", dijo Durnin. "Puedo aguantar la tarde y trabajar con mayor eficiencia. No me siento hinchado ni agobiado. Simplemente me siento mejor".

Date un capricho de vez en cuando

Adoptar hábitos saludables para picar entre horas no significa privarse por completo de golosinas. Si un compañero de trabajo está de cumpleaños, una rebanada de pastel de vez en cuando no arruinará por completo sus hábitos saludables.

“No demonicemos la comida”, dijo Susie.

Antes de sumergirse en una bolsa de papas fritas, coma una comida que incluya proteínas magras, carbohidratos complejos y grasas saludables, y luego agregue algo saludable al refrigerio mientras controla el tamaño de la porción, dijo Susie.

“No habrá un sustituto perfecto para las papas fritas. Puedes comer zanahorias todas las que quieras, pero no puedes engañar a tu cuerpo haciéndole creer que son papas fritas”, dijo Czerwony. “Si quieres una papa frita, come la maldita papa y ya está”.

Sin embargo, un antojo constante de papas fritas podría ser un signo de una deficiencia dietética, y vale la pena tenerlo en cuenta para que "ese tipo de cosas sean más un capricho que algo que forme parte de la rutina de lo que comes a lo largo del día", dijo Czerwony.

Gisela Marx, de 53 años, rara vez tiene la oportunidad de sentarse o comer mientras trabaja como subgerente de sala en el Teatro Auditorium de Chicago. Los días de evento, trabaja desde las 3 p. m. hasta las 11 p. m. o más tarde. Empaca refrigerios saludables como sandía y nueces.

También mantiene una reserva de emergencia de Reese's Pieces, que su jefe tiene que reponer si se come el último.

“El solo hecho de tenerlo ahí me reconforta. Siempre puedo tenerlo si lo quiero”, dijo Marx.