Sirva sus hamburguesas con una falda de queso crujiente

Nueva York.- Las hamburguesas son un plato típico del Día del Trabajo y, si bien no hay nada de malo con la interpretación clásica, puede ser divertido mezclar las cosas con sabores y texturas contrastantes. En lugar de servir las hamburguesas en el pan blando habitual con una rebanada de queso cheddar derretido, rellene mitades de pan pita con carne y queso y fríalas para darle a la hamburguesa un perímetro de queso frito crocante.

En esta receta de nuestro libro de cocina “Milk Street 365: The All-Purpose Cookbook for Every Day of the Year”, condimentamos la carne con mostaza amarilla para darle un toque picante y pepinillos encurtidos para darle un toque salado, luego rellenamos mitades de pita con la mezcla, formando una capa fina, junto con cebolla en rodajas y queso.

El queso se pone en contacto con la sartén cuando los sándwiches están fritos, quedando crujiente y dorado, creando una capa irresistible que complementa las jugosas hamburguesas. No es necesario agregar condimentos ni aderezos adicionales; las hamburguesas están listas para comer tan pronto como el pan pita esté bien dorado.

Asegúrate de utilizar carne molida magra en un 90 por ciento; la carne con mayor contenido de grasa se encogerá y las pitas quedarán grasosas. Y no te preocupes si el queso se asoma por la pita y si el pan se agrieta; solo aumentará la cantidad de queso que entra en contacto con la sartén para dorarse y quedar crujiente.

Hamburguesas de pita con queso crujiente

De principio a fin: 40 minutos.

Raciones: 4.

Ingredientes

1 libra de carne molida 90 por ciento magra.

¼ de taza de pepinillos encurtidos picados y escurridos O pimientos dulces encurtidos O una combinación.

2 cucharadas de mostaza amarilla.

Sal kosher y pimienta negra molida.

Dos panes pita de 8 pulgadas, cortados en mitades.

½ cebolla roja mediana, cortada en rodajas finas.

8 rebanadas de queso cheddar fuerte o queso americano.

1 cucharada de aceite neutro.

Instrucciones

En un recipiente mediano, combine la carne, los pepinillos, la mostaza, una cucharadita de sal y ½ cucharadita de pimienta; mezcle bien con las manos. Deje reposar durante unos 15 minutos para que la carne pierda parte de su frío.

Abre cada mitad de pan pita para formar un bolsillo. Rellena cada mitad con un cuarto de la mezcla de carne, extendiéndola hasta los bordes y luego presionando ligeramente el exterior para aplanar. En cada bolsillo de pan pita, coloca un cuarto de la cebolla, seguido de 2 rebanadas de queso; está bien si el queso se asoma por el pan pita y si el pan forma grietas. Pincela las mitades de pan pita por ambos lados con el aceite.

Calienta una sartén antiadherente de 12 pulgadas a fuego medio hasta que las gotas de agua que caen sobre la superficie chisporroteen rápidamente. Agrega dos de las mitades de pan pita relleno y cocina hasta que se doren por debajo, aproximadamente cuatro minutos. Con una espátula ancha de metal, voltea y cocina, ajustando el fuego según sea necesario, hasta que se doren los otros lados y el queso expuesto esté dorado y crujiente, aproximadamente tres minutos. Transfiere a una fuente o platos individuales. Cocina las mitades de pan pita restantes de la misma manera.