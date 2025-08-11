Sequía y averías: Más de 1 millón de cubanos sin abastecimiento regular de agua

La Habana.- Más de un millón de cubanos carecen de servicio de agua potable por la sequía y las averías en los equipos de bombeo, informaron este lunes las autoridades.

“El abasto de agua en el país atraviesa una situación crítica”, reconoció al periódico oficial Granma el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez.

En las provincias del oriente la falta de lluvias y el consecuente bajo nivel de las represas afecta actualmente a unas 860 mil personas. Las provincias en estado crítico son Santiago de Cuba –adonde se ubica la segunda ciudad del país, del mismo nombre--, Holguín y Ciego de Ávila.

La temporada seca se extiende de noviembre a abril y las lluvias se esperan entre mayo y octubre, en coincidencia con la época de ciclones tropicales. Pero este año las precipitaciones han sido menores a lo esperado.

En cuanto a La Habana, ubicada al occidente, Rodríguez indicó que unas 248 mil personas no tienen abastecimiento regular del líquido vital porque las fallas en el suministro eléctrico afectan a los equipos usados para el bombeo de agua.

El año pasado vecinos de La Habana reportaron varios meses de severas crisis en el abastecimiento de agua.

Cuba, con 9.7 millones de habitantes, atraviesa una dura crisis económica que impide a las autoridades invertir en obras de infraestructura. En muchos lugares es habitual ver camiones cisterna descargando agua en viviendas y edificios luego de que los vecinos se quejarán de no haber recibido el fluido por varios días.