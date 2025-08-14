Seis planetas visibles en el cielo matutino este mes: cómo ubicarlos

Nueva York.- Seis planetas están presentes en el cielo este mes en lo que se conoce como un desfile planetario. Aprovecha el espectáculo mientras puedas porque es el último del año.

Estos alineamientos ocurren cuando varios planetas parecen alinearse en el cielo nocturno al mismo tiempo. Tales desfiles son bastante comunes, ocurriendo aproximadamente cada año dependiendo del número de planetas. Al menos un planeta brillante puede ser avistado la mayoría de las noches, si el clima lo permite, según la NASA.

Seis planetas fueron visibles en los cielos de enero y todos los planetas de nuestro sistema solar fueron visibles en febrero, pero no todos podían ser vistos a simple vista.

Venus, Júpiter, Saturno y un tenue Mercurio son visibles este mes sin ningún equipo especial, y las mejores oportunidades para verlos son durante la próxima semana. Urano y Neptuno solo pueden ser vislumbrados a través de binoculares y telescopios.

Júpiter y Venus tuvieron un acercamiento a principios de esta semana y todavía están cerca uno del otro en el cielo oriental, "juntos como ojos de gato", dijo Carolyn Sumners en el Museo de Ciencias Naturales de Houston.

Mercurio estará en su punto más alejado del sol el martes por la mañana, lo que facilitará su avistamiento antes de que desaparezca en el resplandor del sol.

Para ver los planetas, sal por la mañana poco antes del amanecer y mira hacia el este. Intenta encontrar primero a Júpiter y Venus agrupados. Saturno está a un lado y Mercurio estará cerca del horizonte, tratando de elevarse antes que el Sol.

"Estás buscando pequeños puntos de luz, pero son los más brillantes", dijo Justin Bartel del Museo de Ciencias de Virginia. "No parpadean realmente como lo hacen las estrellas".

Antes de salir, asegúrense de que sea una mañana clara y sin nubes e intenta alejarse de edificios altos que puedan bloquear la vista.

Mercurio se esconderá detrás del Sol nuevamente hacia finales de mes, pero una Luna creciente se unirá entonces al desfile. La próxima gran reunión planetaria será en febrero.