Seguirá Trump extendiendo plazo para mantener a TikTok en EU

Washington.– El presidente estadounidense Donald Trump señaló que las preocupaciones sobre la seguridad nacional y la privacidad relacionadas con TikTok y su empresa matriz china son "muy exageradas" y dijo el viernes que seguirá extendiendo el plazo para mantener las operaciones de la popular plataforma de intercambio de videos hasta que haya un comprador.

El Congreso aprobó una prohibición en Estados Unidos de TikTok a menos que su empresa matriz, ByteDance, vendiera su participación de control. Pero Trump ha extendido el plazo tres veces durante su segundo mandato, y la última prórroga expira el 17 de septiembre.

"Vamos a observar las preocupaciones de seguridad", dijo Trump a los periodistas, pero agregó: "Tenemos compradores, compradores estadunidenses", y "hasta que la complejidad de las cosas se resuelva, simplemente extendemos un poco más".

La primera extensión fue a través de una orden ejecutiva el 20 de enero, su primer día en el cargo, después de que la plataforma suspendió sus actividades brevemente cuando entró en vigor una prohibición a nivel nacional, la cual fue aprobada por el Congreso y confirmada por la Corte Suprema. La segunda fue en abril, cuando los funcionarios de la Casa Blanca creían que estaban cerca de un acuerdo para escindir TikTok en una nueva empresa con propiedad estadounidense, que se desmoronó después de que China se retirara tras el anuncio de aranceles de Trump.

Sus declaraciones se producen luego de la apertura de una cuenta de TikTok por parte de la Casa Blanca esta semana.

"Usé TikTok en la campaña", afirmó Trump.

"Soy fan de TikTok", expresó. "A mis hijos les gusta TikTok. A los jóvenes les encanta TikTok. Si pudiéramos mantenerlo en funcionamiento".

A medida que continúan las extensiones, cada vez parece que es menos probable que TikTok sea prohibido en Estados Unidos en el corto plazo. La decisión de mantener TikTok activo a través de una orden ejecutiva ha recibido cierta escrutinio, pero el gobierno federal no ha enfrentado un desafío legal en los tribunales, a diferencia de muchas otras órdenes ejecutivas de Trump.

Los estadounidenses están aún más divididos sobre qué hacer con TikTok que hace dos años.

Una encuesta reciente del Centro de Investigación Pew encontró que aproximadamente un tercio de los estadounidenses dijo que apoyaba una prohibición de TikTok, una disminución del 50% respecto a marzo de 2023. Aproximadamente un tercio dijo que se opondría a una prohibición, y un porcentaje similar dijo que no estaba seguro.

Entre aquellos que dijeron que apoyaban la prohibición de la plataforma de redes sociales, aproximadamente ocho de cada 10 mencionaron preocupaciones sobre la seguridad de los datos de los usuarios como un factor importante en su decisión, según el informe.