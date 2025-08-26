Reseña de libro: Elaine Hsieh Chou deslumbra con colección de cuentos

Nueva York.- Una adolescente torpe viaja desde Estados Unidos para visitar a su abuela y otros familiares en Taipei, donde se obsesiona con su prima mayor y con la extraña fantasía de cocinar y comerse a una mujer que trabaja en la tienda de dumplings de la planta baja.

Una au pair estadunidense viaja a París para encontrarse consigo misma y se encuentra con su gemela: una mujer idéntica a ella, que incluso comparte su nombre de pila, pero con el estilo y la vida social franceses que ella no tiene. La estadounidense admira a su doble francesa, quien, con su pintalabios rojo y sus zapatillas blancas, «sabía exactamente lo que quería y lo que no. Era quien yo siempre había querido ser».

La autora Elaine Hsieh Chou deslumbra con estas historias ricas, sumamente originales y a veces impactantes en su colección de ficción, "¿De dónde eres realmente?". Chou entra y sale de una especie de realismo mágico, explorando nuestra capacidad para el autoengaño y la crueldad.

El libro, que contiene seis relatos cortos y una novela corta mucho más extensa sobre la aventura de una escritora con un artista casado, "Casualties of Art", sigue a la exitosa novela debut de Chou de 2022, "Disorientation". Este libro fue elegido por los editores del New York Times y finalista tanto del Premio de Ficción Young Lions de la Biblioteca Pública de Nueva York como del Premio Thurber.

En el último libro de Chou, un cuento llamado “Mail Order Bride” cuenta la historia de un futuro en Estados Unidos donde se ha prohibido toda inmigración, excepto las novias compradas por Internet y enviadas desde el extranjero.

Frank, un viudo del condado de Orange, California, encarga un regalo a una joven novia taiwanesa que llega a su casa mediante envío exprés en una caja de cartón ventilada y sin ninguna pertenencia, solo el vestido de novia que lleva puesto.

Frank, que ronda los 70, y la mujer de 25 años que se hace llamar Bunny se casan inmediatamente por lo civil. Después, la pareja se dirige a casa de Frank, donde la novia decide dormir en la habitación de la infancia de la hija adulta de Frank.

Frank permanece profundamente solo e ignorado mientras Bunny se hace amiga de un grupo de jóvenes que, como ella, están estudiando para obtener el GED, el equivalente a un diploma de escuela secundaria.

Bunny no puede comprender la tristeza de Frank, que ella creía que podría curarse en Estados Unidos con un producto de venta libre o llamando al servicio de atención al cliente.

Pero ella y Frank finalmente se dan cuenta de que comparten una experiencia con la muerte repentina de un querido miembro de la familia, y que la muerte es lo único de lo que no pueden escapar.