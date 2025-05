Redescubren a un gecko de cuerpo plano en Sudáfrica después de 34 años

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Ciudad del Cabo.- Investigadores que descendieron en helicóptero hacia un cañón remoto y prácticamente inaccesible de Sudáfrica informaron del hallazgo de una especie de gecko que no se había visto en más de 30 años y que se creía extinta, o quizá que nunca había existido.

Endangered Wildlife Trust señaló este miércoles que dos de sus investigadores encontraron especímenes de gecko plano del río Blyde, el cual fue identificado por primera vez en 1991 en el mismo cañón —ubicado en la provincia de Mpumalanga, en el noreste de Sudáfrica— solo para no ser vuelto a ver.

El pequeño lagarto se vio envuelto en el misterio durante las siguientes tres décadas —¿estaba extinto o los dos machos que se encontraron originalmente eran en realidad solo ejemplares más jóvenes de otra especie de gecko, tal como algunos habían insinuado?

Los investigadores Darren Pietersen y John Davies regresaron el mes pasado al mismo lugar decididos a encontrar nuevamente al gecko plano del río Blyde y resolver el enigma que había inquietado a Pietersen.

Debido a que no se tenían registros del gecko del río Blyde Rondavel en más de 10 años, se le consideraba una especie "perdida". La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la autoridad sobre especies amenazadas, catalogó a la especie como deficiente en datos, lo que significa que no se sabía lo suficiente para decir a ciencia cierta si estaba extinta.

"Tener una especie que es deficiente en datos me molesta", dijo Pietersen. "Siempre me han encantado las especies que otros no estudiarían porque son más difíciles de encontrar".

El viaje tardó dos años en realizarse después de que los investigadores presentaron al menos seis solicitudes de permisos para ir, señaló Pietersen.

Un helicóptero los dejó en la cima de una de las emblemáticas rocas circulares del cañón, el cual tiene acantilados de más de 100 metros de altura que no se pueden escalar fácilmente y donde se pensaba que era más probable encontrar a los geckos. Fue exactamente en el mismo afloramiento donde se encontró a los geckos en 1991.

Pietersen y Davies solo tenían tres días para encontrar a los geckos, los cuales miden entre ocho y nueve centímetros.

"Y cuando lo hicimos, estábamos eufóricos por decir lo menos", comentó Pietersen. Dijo que vieron de 20 a 30 especímenes y capturaron y fotografiaron siete de ellos, permitiéndole al mundo un vistazo de un gecko perdido durante más de tres décadas

Endangered Wildlife Trust dijo que los datos que recopilaron, incluidas muestras de tejido, deberían permitirles confirmar que se trata de una especie distinta.

El organismo destacó que se trata de la quinta especie que se ha redescubierto en los últimos años.

Un topo que vive en las dunas fue redescubierto en 2021 después de más de 80 años; y una mariposa, un lagarto y una especie de rana también han sido encontrados nuevamente en los últimos cuatro años después de haber estado perdidos para los conservacionistas durante décadas.

Todos ellos muestran cuánto queda por aprender sobre la biodiversidad del mundo, señaló Endangered Wildlife Trust.