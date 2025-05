Recomienda IMSS medidas preventivas ante ola de calor

Foto: Associated Press

Chihuahua.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió una serie de recomendaciones ante la ola de calor que está presentándose en todo el estado trayendo temperaturas que rondan los 40 grados centígrados en algunas zonas, con lo que se prevén efectos en la salud de las personas, sobre todo el conocido como "golpe de calor".

La coordinadora de salud pública, doctora Brenda Ramírez Vega, explicó que el cuerpo cuenta con procesos como la respiración, sudoración y la circulación que funcionan también como sistema de enfriamiento cuando sube la temperatura, sin embargo, dejan de funcionar cuando el calor del cuerpo se encuentra por encima de los 39 grados centígrados, provocando la pérdida de líquidos y una serie de afecciones que pueden ocasionar daños neurológicos y, en casos extremos, la muerte.

Ramírez Vega indicó que entre los síntomas más importantes de este padecimiento se encuentran: dolor de cabeza, mareo, problemas para respirar, sudoración excesiva, enrojecimiento de la piel, confusión, fiebre superior a los 39 grados centígrados, ritmo cardiaco, acelerado, vómitos, o convulsiones.

Para no sufrir este padecimiento, la especialista recomendó evitar exponerse directamente al sol, no esperar a sentirse sedientos para tomar líquidos, vestir ropa ligera de manga larga, consumir frutas y verduras, no permanecer en el interior de autos estacionados, si tiene que caminar grandes distancias en horarios entre las 11:00 y las 4:00 de la tarde, procurar una sombrilla para evitar exclusión directa en los rayos del sol