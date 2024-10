¿Realmente el gel para el cabello puede propiciar su caída?

Ciudad Juárez.– El gel para el cabello es uno de los productos de peinado más populares y utilizados desde hace décadas. Su capacidad para dar forma, mantener el peinado y añadir brillo lo ha convertido en un básico en el arsenal de muchas personas. Sin embargo, a lo largo de los años, ha surgido un mito que preocupa a muchos usuarios: ¿el gel para el cabello puede provocar la caída del cabello?.

Por ello te explicamos la verdad detrás de esta creencia, qué factores realmente influyen en la caída del cabello y cómo el uso del gel puede afectar la salud capilar.

Para entender si el gel puede causar la caída del cabello, es importante conocer de qué está compuesto. Los geles para el cabello generalmente contienen los siguientes ingredientes:

Polímeros y fijadores: Son los principales componentes que permiten que el cabello mantenga su forma y se quede en su lugar. Estos polímeros crean una película en la superficie del cabello, ayudando a fijarlo.

Alcoholes: Los geles suelen contener alcohol para acelerar el secado. Este ingrediente es el responsable de que el cabello se sienta rígido y, en algunos casos, puede tener un efecto de secado excesivo.

Fragancias y conservantes: Para que el gel sea agradable al usar y tenga una vida útil prolongada, se le añaden fragancias y conservantes. Algunos de estos ingredientes pueden ser agresivos para el cuero cabelludo sensible.

El Mito

El mito de que el gel causa caída del cabello probablemente surge de una combinación de factores que pueden generar confusión. Sin embargo, el gel en sí mismo no es responsable directo de la caída del cabello. No hay evidencia científica que respalde que el uso de gel provoca calvicie o alopecia. No obstante, ciertos hábitos relacionados con el uso del gel y otros productos de peinado pueden influir en la salud del cabello y el cuero cabelludo.

Aunque el gel no es una causa directa de la caída del cabello, su uso indebido o el empleo de ciertos tipos de gel pueden causar daños capilares que contribuyen a un cabello más débil o quebradizo, lo que podría confundirse con la caída.

Obstrucción de los folículos pilosos: Si el gel no se retira adecuadamente o se usa en exceso, puede acumularse en el cuero cabelludo. Esta acumulación puede obstruir los poros y los folículos pilosos, dificultando el crecimiento saludable del cabello y provocando irritación en el cuero cabelludo.

Resequedad en el cuero cabelludo: Los geles que contienen altos niveles de alcohol pueden secar tanto el cabello como el cuero cabelludo. La resequedad extrema puede debilitar el cabello, hacerlo quebradizo y propenso a romperse, lo que puede dar la impresión de que el cabello está cayendo en mayor cantidad.

Uso de peinados muy ajustados: A menudo, el gel se usa para peinados apretados y bien fijados, como colas de caballo o trenzas. Si estos peinados se realizan con demasiada tensión y con frecuencia, pueden causar alopecia por tracción, que es la caída del cabello debido a la tensión constante en los folículos.

Lavado insuficiente del cabello: El uso prolongado de gel sin lavar el cabello con regularidad puede generar residuos y suciedad, lo que puede afectar la salud del cuero cabelludo. Si no se retira adecuadamente el producto, puede provocar la acumulación de bacterias o suciedad que, con el tiempo, irrita el cuero cabelludo y debilita los folículos.

Si bien el uso de gel no es un factor clave en la caída del cabello, hay otros motivos que pueden ser los verdaderos responsables de este problema:

Genética: La calvicie de patrón masculino o femenino es una condición genética. Si hay antecedentes familiares de calvicie o adelgazamiento del cabello, es más probable que se presente, independientemente del uso de productos capilares.

Estrés: El estrés físico o emocional puede desencadenar una condición llamada efluvio telógeno, que provoca que el cabello entre en la fase de caída de forma prematura. Esta caída es temporal, pero puede ser alarmante.

Dieta y deficiencias nutricionales: La falta de vitaminas y minerales esenciales como el hierro, el zinc o las vitaminas del grupo B puede afectar la salud capilar y contribuir a la caída del cabello.

Cambios hormonales: Las fluctuaciones hormonales, como las causadas por el embarazo, la menopausia o problemas de tiroides, pueden afectar el ciclo de crecimiento del cabello.

En resumen, el gel para el cabello, por sí solo, no provoca la caída del cabello. Sin embargo, su uso excesivo o incorrecto, junto con otros factores como peinados ajustados o la acumulación de producto en el cuero cabelludo, puede contribuir a debilitar el cabello. Para mantener tu cabello sano, es importante usar productos adecuados, lavarlo regularmente y evitar tensiones innecesarias en los folículos. Como siempre, si notas una caída del cabello significativa, es recomendable consultar a un dermatólogo o especialista capilar para identificar la causa exacta y recibir un tratamiento adecuado.