Préstamos 'Compra ahora y paga después' afectarán calificaciones crediticias

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Nueva York.- Cientos de millones de préstamos "Compre ahora, pague después" pronto afectarán las calificaciones crediticias de millones de estadunidenses que los usan para comprar ropa, muebles, entradas para conciertos y comida para llevar.

La empresa de calificación crediticia FICO anunció el lunes la implementación de un nuevo modelo que incluye los préstamos a corto plazo en sus puntajes de crédito. La mayoría de los prestamistas utilizan los puntajes FICO para determinar la solvencia crediticia de un prestatario. Anteriormente, estos préstamos se excluían, pero Affirm, la empresa "Compra ahora, paga después", comenzó a reportar voluntariamente los préstamos de pago en cuatro a Experian, una agencia de crédito independiente, en abril.

Las nuevas puntuaciones FICO estarán disponibles a partir del otoño, como una opción para que los prestamistas aumenten la visibilidad del comportamiento de pago de los consumidores, según la compañía. Sin embargo, no todas las empresas que ofrecen la modalidad "Compra Ahora, Paga Después" comparten sus datos con las agencias de crédito, y no todos los prestamistas optarán por usar los nuevos modelos, por lo que su adopción generalizada podría llevar tiempo, según Adam Rust, director de servicios financieros de la organización sin fines de lucro Consumer Federation of America.

Esto es lo que debes saber.

¿Por qué los préstamos no han aparecido en las puntuaciones de crédito anteriormente?

Normalmente, al usar los préstamos "Compra ahora, paga después", los consumidores pagan una compra en cuatro cuotas a lo largo de seis semanas, en un modelo más similar a un plan de apartado que a una tarjeta de crédito tradicional. Los préstamos se comercializan como sin intereses y la mayoría no requiere verificación de crédito o solo una verificación de crédito flexible.

Las tres principales agencias de informes crediticios, Experian, TransUnion y Equifax, aún no han incorporado una forma estándar de incluir estos nuevos productos financieros en sus informes, ya que no se ajustan a los modelos existentes de préstamo y pago. FICO, la puntuación de Fair Isaac Corporation, utiliza datos de las agencias para calcular su propia puntuación crediticia y, de forma independiente, está optando por probar una nueva puntuación que tenga en cuenta los préstamos.

¿Por qué es esto importante?

Los proveedores de BNPL promocionan estos planes como alternativas más seguras a las tarjetas de crédito, mientras que los defensores del consumidor advierten sobre la "acumulación de préstamos", en la que los consumidores contratan muchos préstamos a la vez en varias compañías. Hasta el momento, esta práctica ha sido poco visible en el sector, y su opacidad ha generado advertencias sobre la "deuda fantasma" que podría enmascarar la salud del consumidor .

En un comunicado, FICO afirmó que su nuevo modelo de calificación crediticia tiene en cuenta la creciente importancia de los préstamos en el ecosistema crediticio de Estados Unidos.

“Los préstamos "Compra ahora, paga después" desempeñan un papel cada vez más importante en la vida financiera de los consumidores”, afirmó Julie May, vicepresidenta y gerente general de puntajes de negocio a negocio de FICO. “Estamos permitiendo que los prestamistas evalúen con mayor precisión la preparación crediticia, especialmente para los consumidores cuya primera experiencia crediticia es a través de productos BNPL”.

¿Qué espera lograr FICO?

FICO afirmó que el nuevo modelo ampliará responsablemente el acceso al crédito. Muchos usuarios de préstamos BNPL son consumidores jóvenes y aquellos que podrían no tener un historial crediticio bueno o extenso. En un estudio conjunto con Affirm, FICO adaptó sus nuevas puntuaciones a una muestra de más de 500 mil prestatarios de BNPL y descubrió que los consumidores con cinco o más préstamos generalmente vieron sus puntuaciones aumentar o mantenerse estables con el nuevo modelo.

Para los consumidores que pagan sus préstamos BNPL puntualmente, el nuevo modelo de calificación crediticia podría ayudarles a mejorar su puntaje crediticio, aumentando el acceso a hipotecas, préstamos para automóviles y alquiler de apartamentos. Actualmente, los préstamos no suelen contribuir directamente a mejorar el puntaje, aunque el impago puede perjudicarlo o reducirlo.

Desde marzo, las calificaciones crediticias han disminuido drásticamente para millones de personas , a medida que se reanudan los pagos de préstamos estudiantiles y muchos estudiantes prestatarios se encuentran incapaces de realizar los pagos regulares de sus préstamos estudiantiles federales.

¿Cuáles son los riesgos y preocupaciones?

Nadine Chabrier, asesora principal de políticas y litigios del Centro para Préstamos Responsables, dijo que su principal preocupación es que la integración de los préstamos en una puntuación podría tener efectos negativos inesperados en las personas que ya tienen restricciones crediticias.

“No hay mucha información disponible sobre cómo funcionará la integración de BNPL en la calificación crediticia”, dijo Chabrier. “FICO simuló el efecto en la calificación crediticia mediante un estudio. Observaron que las calificaciones de algunos usuarios aumentaron. Pero si se considera algo que la semana pasada no afectó su crédito y esta semana sí, sin mucha información sobre el modelo, es un poco difícil predecir las consecuencias”.

Chabrier citó investigaciones que demuestran que muchos usuarios de BNPL tienen saldos de tarjetas de crédito rotativas, puntajes crediticios más bajos, morosidad y deudas existentes. Las mujeres de color también son más propensas a usar estos préstamos, afirmó.

“Esta es una comunidad vulnerable en términos de crédito”, dijo Chabrier.

¿Verán los consumidores efectos inmediatos?

Rust, de la Federación de Consumidores de Estados Unidos, dijo que no espera que esto sea un cambio radical para los consumidores que ya tienen un perfil crediticio.

"¿Estamos en un punto en el que el uso de préstamos BNPL alterará drásticamente su perfil crediticio? Probablemente no", dijo. "Creo que es importante que la gente tenga expectativas razonables".

Rust dijo que el préstamo BNPL promedio es de 135 dólares, y que pagar préstamos tan pequeños, incluso de manera constante, podría no resultar en cambios en el puntaje crediticio que cambien significativamente la situación.

"No se trata de pasar de 620 a 624. Se trata de pasar de 620 a 780", dijo, refiriéndose al tipo de saltos en la puntuación crediticia que afectan las ofertas de tarjetas de crédito, las tasas de interés de los préstamos y similares.

Aun así, Rust dijo que una mayor transparencia en torno a los préstamos podría crear una imagen más precisa de las deudas de un consumidor, lo que podría mejorar la suscripción precisa y evitar que los consumidores se excedan.

“Esto aborda el problema de la 'deuda fantasma', y eso es positivo”, dijo. “Porque podría ser algo que evite que las personas se endeuden demasiado y no puedan afrontarlo”.