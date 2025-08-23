Por qué se ponen negros los codos y cómo eliminar este problema

Ciudad Juárez.– Oscurecimiento en la piel de los codos: un detalle que muchas personas consideran meramente estético, pero que en realidad puede reflejar hábitos de cuidado, fricción constante e incluso condiciones de salud.

Dermatólogos explican que la piel de los codos es naturalmente más gruesa y tiende a resecarse con facilidad, lo que favorece la acumulación de células muertas. Esta situación, sumada al roce con superficies, la exposición solar sin protección o la falta de hidratación, provoca que adquieran un tono más oscuro que el resto del cuerpo.

“Los codos no tienen tantas glándulas sebáceas como otras zonas de la piel, por eso es común que se vean resecos, ásperos y con una pigmentación distinta”, comenta la dermatóloga María González.

Además de los factores externos, algunas enfermedades como la diabetes, la obesidad o problemas hormonales también pueden generar hiperpigmentación en esta zona. Por ello, los especialistas recomiendan estar atentos si el oscurecimiento aparece de manera repentina o acompañado de otros síntomas.

Cómo aclarar los codos y prevenir su oscurecimiento

Exfoliación suave: una vez por semana con productos adecuados o remedios caseros como miel con azúcar para retirar células muertas.

Hidratación constante: aplicar cremas con urea, vitamina E o manteca de karité ayuda a suavizar la piel.

Protección solar: aunque no siempre se piensa en los codos, el bloqueador previene la pigmentación por el sol.

Remedios caseros populares: jugo de limón, aloe vera o bicarbonato, siempre aplicados con precaución para evitar irritaciones.

Consulta médica: si el oscurecimiento es persistente o se acompaña de molestias, es recomendable acudir con un dermatólogo.

En la mayoría de los casos, oscurecer los codos no es un problema de salud grave, pero sí una señal de que la piel necesita más atención.

Un poco de cuidado diario puede devolverles suavidad, uniformidad y, sobre todo, prevenir molestias futuras.