Podcasters e influencers, entre quienes no deberán pagar impuestos

Washington.- Los caddies de golf, los crupieres de blackjack y los pintores de casas se encuentran entre los trabajos que no están obligados a pagar impuestos sobre la renta por sus propinas, según el nuevo proyecto de ley de recortes de impuestos y gastos de los republicanos.

Algo más inesperado: Los podcasters y los influencers de redes sociales también estarán exentos de entregar una parte de sus propinas, según la lista publicada el martes por el Departamento del Tesoro.

La disposición en la ley firmada por el presidente Donald Trump en julio elimina los impuestos federales sobre la renta para propinas de personas que trabajan en empleos que tradicionalmente las han recibido. Es temporal y se extiende desde 2025 hasta 2028. Se aplica a personas que ganen menos de 160 mil dólares en 2025.

La organización Yale Budget Lab estima que había aproximadamente 4 millones de trabajadores en ocupaciones con propinas en 2023, lo que equivale a aproximadamente el 2.5 por ciento de todos los empleos.

La administración estaba obligada a publicar una lista de ocupaciones calificadas dentro de los 90 días posteriores a la firma de la ley. La lista completa de ocupaciones se encuentra en el sitio web del Departamento del Tesoro.

Están divididas en ocho categorías, incluyendo servicio de bebidas y alimentos; entretenimiento y eventos; hospitalidad y servicios al huésped; servicios domésticos; servicios personales; apariencia personal y bienestar; recreación e instrucción; y transporte y entrega.

Entre otros trabajos exentos de impuestos sobre las propinas se encuentran los sommeliers, camareros de cócteles, chefs de repostería, pasteleros, trabajadores de bingo, bailarines de club, DJs, payasos, streamers, creadores de videos en línea, acomodadores, empleadas domésticas, jardineros, electricistas, limpiadores de casas, conductores de grúas, planificadores de bodas, asistentes de cuidado personal, tutores, au pairs, terapeutas de masaje, instructores de yoga, zapateros, pilotos de paracaidismo, instructores de esquí, asistentes de estacionamiento, conductores de entrega y mudanzas.

Un informe del Laboratorio de Presupuesto muestra que los efectos de la ley serían pequeños, dado que los trabajadores con propinas tienden a tener ingresos más bajos. Más del 37 por ciento de los trabajadores con propinas, o más de un tercio, ganaron ingresos lo suficientemente bajos como para no enfrentar impuestos federales sobre la renta en 2022.

"El efecto más grande y mucho más incierto provendría de los cambios de comportamiento incentivados por la ley, como la orientación hacia empleos con propinas e ingresos con propinas, lo que aumentaría el costo total del proyecto", afirma el informe, que fue escrito por Ernie Tedeschi, el director de economía de Yale Budget Lab.

Los analistas presupuestarios del Congreso proyectan que la disposición aumentará el déficit en 40 mil millones de dólares hasta 2028. El Joint Committee on Taxation, no partidista, estimó en junio que la deducción de propinas costará 32 mil millones de dólares en 10 años.

Solo las propinas reportadas al empleador y anotadas en la planilla del trabajador calificarán. Los impuestos sobre la nómina, que financian el Seguro Social y Medicare, seguirán recaudándose junto con los impuestos estatales y locales.

Las encuestas muestran que los estadunidenses no están de acuerdo con la ley. La mitad de los adultos en Estados Unidos espera que la ley ayude a los ricos, según la encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC. La mayoría, alrededor de seis de cada 10, piensa que hará más daño que bien a las personas de bajos ingresos.