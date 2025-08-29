Planea EU limitar la duración de sus visas

En los últimos días de agosto, se dio a conocer que Estados Unidos está considerando una medida que reduciría la duración de ciertas visas para extranjeros, incluidos mexicanos, aplicando principalmente a estudiantes (F), visitantes de intercambio (J) y periodistas (I).

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó que actualmente carecen de suficientes mecanismos para verificar que los extranjeros se dediquen únicamente a las actividades autorizadas por su visa. La iniciativa busca reducir el abuso del sistema de visas, fortalecer la seguridad nacional y mejorar la supervisión de quienes residen temporalmente en el país.

Plazos máximos de estadía bajo la nueva propuesta

Estudiantes (F) y visitantes de intercambio (J): el período máximo sería de hasta cuatro años, en contraste con la situación actual, donde pueden permanecer en Estados Unidos mientras dure su programa académico, lo que en algunos casos permite una estadía indefinida.

Periodistas (I): el plazo máximo se limitaría a 240 días, con la posibilidad de solicitar extensiones, frente a la validez actual que podía alcanzar hasta cinco años.

Proceso de consulta pública

La propuesta se encuentra abierta a 30 días de comentarios públicos, periodo durante el cual universidades, organizaciones y ciudadanos pueden expresar opiniones o preocupaciones. Se espera que las instituciones educativas y otros grupos manifiesten desacuerdo, ya que la medida podría dificultar el desarrollo de talento internacional en Estados Unidos.

Si se finaliza y publica como norma definitiva tras el periodo de revisión, la medida entraría en vigor de manera oficial.