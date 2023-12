Píldora contra el cáncer da resultados esperanzadores para millones de pacientes

Los estudios para encontrar métodos, soluciones más efectivas y menos invasivas contra los muchos tipos de cáncer avanzan poco a poco, algunos de ellos dan resultados muy esperanzadores, como el caso de la píldora divarasib, la cual demostró ser muy eficaz contra ciertos tipos de tumores sólidos.

Cargando...

En un estudio de fase 1 publicado en el New England Journal of Medicine en agosto, el equipo de investigadores evaluó la seguridad del divarasib (GDC-6036), un inhibidor, en 137 pacientes con cáncer, arrojando resultados extremadamente prometedores. Además, pruebas in vitro previas ya habían demostrado que el divarasib es de cinco a 20 veces más potente y hasta 50 veces más selectivo que los inhibidores del oncogén homólogo a virus de sarcoma de rata de Kirsten o KRAS (por su siglas en inglés) disponibles en la actualidad.

En esta nueva investigación, sin embargo, el divarasib se combinó con el fármaco de inmunoterapia cetuximab, logrando una tasa de respuesta del 62 por ciento en un grupo de pacientes con cáncer colorrectal metastásico y portadores de la mutación genética KRAS G12C, frente al 35.9 por ciento en monoterapia.

En el estudio, los investigadores observaron, por tanto, que el divarasib, cuando se tomaba en combinación con cetuximab, era capaz de dirigirse a esta mutación y, por tanto, ser eficaz para frenar el desarrollo de tumores.

Cargando...

"Confiamos en que esta combinación de divarasib y cetuximab producirá mejores resultados para nuestros pacientes de cáncer colorrectal", explicó Jayesh Desai, uno de los autores del estudio.